"Путін у це не вірив": експрезидент Франції розповів, як Захід відмовляв РФ від війни

За словами Франсуа Олланда, лідер Кремля чекав від Заходу "м'якої" реакції на агресію, як це було в 2014 році. Крім того, Путін "готовий радше відмовитися від клієнта, ніж від частини території".

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Колишній президент Франції (2012-2017) Франсуа Олланд зробив заяву, що президент РФ Володимир Путін напередодні вторгнення в Україну не думав, що відповідь Заходу на агресію буде настільки потужною. Про це він розповів у новому інтерв'ю порталу Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За словами політика, Франція спільно з Німеччиною стрімко намагалися зробити так, щоб війна зрештою не почалася, але 24 лютого 2022 року стало зрозуміло — нічого не вийшло.

Однією з причин цього стало те, що Володимир Путін не вірив у потужну відповідь з боку Заходу, зокрема й санкційний тиск. Глава Кремля був переконаний, що розбіжності всередині Європейського Союзу призведуть до "м'якої реакції" на війну. Зокрема, це було через відсутність належної відповіді від Заходу в 2014 році, коли Росія окупувала Кримський півострів.

"Щоб запобігти війні, необхідно встановити баланс сил. Необхідно чітко розуміти, що в разі вторгнення буде дуже сильна відповідна реакція. Путін у це не вірив", — каже Франсуа Олланд в інтерв'ю.

Франсуа Олланд далі зазначив, що Німеччина сподівалася утримати російську агресію завдяки тому, що "зазвичай постачальник поводиться коректно, інакше він втрачає клієнта", маючи на увазі енергоресурси. Але, при цьому, як зазначив далі політик, Путін радше відмовиться від клієнта, ніж від території.

Нагадаємо, 19 березня Bloomberg повідомляв, що компанії Індії та ОАЕ допомагають РФ обходити санкції. За інформацією журналістів, Москві надають танкери для транспортування нафти компанії Fractal, зареєстрованої в Дубаї, та Gatik із Мумбая.