В Испании прошли первые занятия кинологов Госпогранслужбы Украины (фото)

Теперь у пограничников впереди — 4 месяца обучения по программе, направленной на обнаружение служебными собаками оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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В Испании на базе Кинологического центра Гражданской гвардии кинологи украинской Госпогранслужбы провели первые занятия. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ сегодня, 26 марта.

Пограничники рассказали, что 6 украинцев уже получили своих "подопечных" и успели даже установить с четырехлапыми контакт и отработать сосредоточение внимания. Дальше пограничники 4 месяца будут повышать квалификацию работы с собаками на предмет выявления оружия.

"Впереди — 4 месяца обучения по программе, направленной на обнаружение служебными собаками оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", — сказали в ГПТСУ.

В Испании прошли первые занятия кинологов ГПСУ

Тем временем, 23 марта стало известно, что Испания отправит первые шесть единиц современных боевых танков Leopard 2A4 в Украину до конца следующей недели.

На прошлой неделе первая группа военных ВСУ завершила обучение на танках Leopard 2A4, которые проходило на военной базе на севере Испании.