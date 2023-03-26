В Іспанії відбулися перші заняття кінологів Держприкордонслужби України (фото)

Тепер у прикордонників попереду — 4 місяці навчання за програмою, спрямованою на виявлення службовими собаками зброї, боєприпасів та вибухових речовин.

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В Іспанії на базі Кінологічного центру Громадянської гвардії кінологи української Держприкордонслужби провели перші заняття. Про це повідомила пресслужба ДПСУ сьогодні, 26 березня.

Прикордонники розповіли, що 6 українців вже отримали своїх "підопічних" та встигли навіть встановити з чотирилапими контакт та відпрацювати зосередження уваги. Далі прикордонники 4 місяці підвищуватимуть кваліфікацію роботи із собаками щодо виявлення зброї.

"Попереду — 4 місяці навчання за програмою, спрямованою на виявлення службовими собаками зброї, боєприпасів та вибухових речовин", — сказали в ДПСУ.

В Іспанії відбулися перші заняття кінологів ДПСУ

Тим часом 23 березня стало відомо, що Іспанія відправить перші шість одиниць сучасних бойових танків Leopard 2A4 в Україну до кінця наступного тижня.

Минулого тижня перша група воєнних ЗСУ завершила навчання на танках Leopard 2A4, які проходили на воєнній базі на півночі Іспанії.