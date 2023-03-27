Пентагон делает ставку на стартапы Кремниевой долины в гонке вооружений с Китаем, — WSJ

В Минобороны США обеспокоены тем, что Пекин в некоторых сферах опережает Пентагон в разработке гиперзвукового оружия и беспилотников.

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Министерство обороны США стремится привлечь стартапы из Кремниевой долины для разработки новых технологий и образцов вооружения для конкуренции с Китаем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как сообщают источники издания, в Пентагоне есть опасения, что консолидация оборонной промышленности США приводит к зависимости от нескольких крупных компаний. Из-за государственного финансирования они противодействуют инновациям. Бывшие представители Пентагона утверждают, что Китай продвинулся вперед в ключевых сферах, включая разработку гиперзвукового оружия и небольших беспилотников.

"Китай организован как Кремниевая долина, а Пентагон организован как крупный детройтский автопроизводитель. Это нечестное сражение", — заявил Стив Бланк из Центра инноваций при Стэнфордском университете.

По оценкам Бланка, инвестиции Пекина в технологический сектор перевалили 1 трлн долларов. Поэтому в администрации Байдена недавно запросили 115 млн долларов для финансирования нового подразделения Пентагона под названием Управление стратегического капитала. Оно необходимо для привлечения инвестиций в технологические компании в сферы, критически важные для армии.

С 2017 года в Пентагоне финансирование в частных компаниях вырос с 1 до 6 млрд долларов в 2022 году. Среди первых стартапов были компании Palantir Technologies и SpaceX. Они показали, что Минобороны Штатов готово к работе со стартапами. Однако пока они все равно предпочитают больших игроков.

Напомним, 25 марта в СМИ писали, что отношения США и Китая стремительно ухудшаются. Штаты стремятся к перезагрузке отношений с Пекином, а Китай не проявляет интереса к диалогу.

24 марта в Китае заявили, что нахождение американского эсминца в Южнокитайском море является провокацией с "серьезными последствиями".