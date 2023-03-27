Пентагон робить ставку на стартапи Кремнієвої долини в гонці озброєнь з Китаєм, – WSJ

В Міноборони США занепокоєні в тому, що Пекін в деяких сферах випереджає Пентагон в розробці гіперзвукової зброї та безпілотників.

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Міністерство оборони США прагне залучити стартапи з Кремнієвої долини для розробки нових технологій та зразків озброєння для конкуренції з Китаєм. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляють джерела видання, в Пентагоні є побоювання, що консолідація оборонної промисловості США призводить до залежності від кількох великих компаній. Через державне фінансування вони протидіють інноваціям. Колишні представники Пентагону стверджують, що Китай просунувся вперед в ключових сферах, включно з розробкою гіперзвукової зброї й невеличких безпілотників.

"Китай організований як Кремнієва долина, а Пентагон організовано як великий детройтський автовиробник. Це нечесний бій", — заявив Стів Бланк з Центру інновацій при Стенфордському університеті.

За оцінками Бланка, інвестиції Пекіну в технологічний сектор перевалили 1 трлн доларів. Тому в адміністрації Байдена нещодавно запросили 115 млн доларів для фінансування нового підрозділу Пентагону під назвою Управління стратегічного капіталу. Воно необхідно для залучення інвестицій в технологічні компанії у сфери, які є критично важливими для армії.

З 2017 року в Пентагоні фінансування у приватні компанії зріс з 1 до 6 млрд доларів у 2022 році. Серед перших стартапів були компанії Palantir Technologies та SpaceX. Вони продемонстрували, що Міноборони Штатів готові до роботи зі стартапами. Однак поки вони все одно віддають перевагу великим гравцям.

Нагадаємо, 25 березня в ЗМІ писали, що відносини США та Китаю стрімко погіршуються. Штати прагнуть до перезавантаження відносин із Пекіном, а Китай не проявляє інтересу до діалогу.

24 березня в Китаї заявили, що знаходження американського есмінця в Південнокитайському морі є провокацією з "серйозними наслідками".