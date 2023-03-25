Сі Цзіньпінь не йде на контакт: відносини США та Китаю стрімко погіршуються, — Reuters

Співрозмовники видання стверджують, що Вашингтон прагне перезавантаження відносин із Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком. Але, незважаючи на зусилля американських дипломатів, китайці не виявили інтересу до діалогу.

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Після двох місяців дипломатичних баталій та поїздки президента КНР Сі Цзіньпіня до Росії, де він критично висловився про позицію США, відносини між Сполученими Штатами та Китаєм серйозно погіршилися. Про це вчора, 24 березня, написало агентство Reuters.

За інформацією джерел агентства, Пекін не виявив інтересу до організації телефонної розмови між Сі Цзіньпіном і Джо Байденом, хоча президент США ще п'ять тижнів тому заявив про бажання зв'язатися з лідером КНР після інциденту з китайським аеростатом, який було знищено в американському повітряному просторі.

Співрозмовники Reuters стверджують, що Вашингтон прагне до перезавантаження відносин із Пекіном і дзвінок Байдена був би першим кроком. Розмова могла б стати першим контактом лідерів після зустрічі на майданчику G20 у листопаді 2022 року на Балі.

Не зменшила напруженості й нещодавня зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та головного дипломата КНР Ван Ї на Мюнхенській конференції безпеки. Співрозмовник агентства назвав їхню розмову найбільш ворожою від моменту складних переговорів США та Китаю на Алясці у 2021 році.

"Китай відмовився координувати зустріч, що змусило головного дипломата Держдепу США зі Східної Азії Деніела Крітенбрінка особисто розшукувати Ван Ї в конференц-центрі, щоб запитати, чи відбудеться зустріч", — розповіло джерело.

Reuters підкреслює, що на цьому тлі Сі Цзіньпін здійснив поїздку до Москви. Однак зазначає, що Джо Байден вважає, що ступінь взаємодії Москви та Пекіна значно перебільшений.

Ситуацію ускладнює також поїздка президентки Тайваню Цай Інвень до США наступного тижня. Згідно з джерелами, знайомими з плануванням, вона може зустрітися зі спікером Палати представників Республіканської партії Кевіном Маккарті під час "транзитної" зупинки в Каліфорнії на зворотному шляху з Латинської Америки.

Тепер офіційні особи США знову постали перед питанням, як перезавантажити найважливіші у світі двосторонні відносини.

23 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала від Китаю пропозиції щодо посередництва у мирному врегулюванні війни з Росією.

24 лютого, у річницю початку вторгнення РФ, Китай оприлюднив свої пропозиції щодо закінчення війни в Україні. Програма, яку запропонував Пекін, складається із 12 пунктів. Примітно, що у них згадується зняття односторонніх санкцій із Росії, але не виведення російських військ.

21 березня в ОП повідомили, що офіційний Пекін поки що не підтвердив можливість телефонної розмови президентів України та Китаю.

Також 21 березня Фокус розбирався, про що говоритимуть Сі Цзіньпін та Володимир Зеленський. Експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська розповіла, що Китай намагається увійти в переговори та заявляє про нейтралітет, хоча очевидно, що підтримує Росію.

Також нагадаємо, що 20-21 березня голова КНР Сі Цзіньпін перебував у Москві з офіційним візитом. 21 березня президент Росії Володимир Путін та голова КНР Сі Цзіньпін за підсумками другого дня зустрічей підписали дві спільні заяви: про плани розвитку ключових напрямів економічного співробітництва та про поглиблення стратегічного партнерства.