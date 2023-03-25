Си Цзиньпинь не идет на контакт: отношения США и Китая стремительно ухудшаются, — Reuters

Собеседники издания утверждают, что Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом. Но, несмотря на усилия американских дипломатов, китайцы не проявили интереса к диалогу.

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После двух месяцев дипломатических баталий и поездки президента КНР Си Цзиньпиня в Россию, где он критически выразился о позиции США, отношения между Соединенными Штатами и Китаем серьезно ухудшились. Об этом вчера, 24 марта написало агентство Reuters.

По информации источников агентства, Пекин не проявил интереса к организации телефонного разговора между Си Цзиньпином и Джо Байденом, хотя президент США еще пять недель назад заявил о желании связаться с лидером КНР после инцидента с китайским аэростатом, который был уничтожен в американском воздушном пространстве.

Собеседники Reuters утверждают, что Вашингтон стремится к перезагрузке отношений с Пекином и звонок Байдена был бы первым шагом. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров после встречи на полях G20 в ноябре 2022 года на Бали.

Не уменьшила напряженности и недавняя встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и главного дипломата КНР Ван И на Мюнхенской конференции безопасности. Собеседник агентства назвал их разговор самым враждебным с момента сложных переговоров США и Китая на Аляске в 2021 году.

"Китай отказался координировать встречу, что заставило главного дипломата Госдепа США из Восточной Азии Дэниела Критенбринка лично разыскивать Ван И в конференц-центре, чтобы спросить, состоится ли встреча", — рассказал источник.

Reuters подчеркивает, что на этом фоне Си Цзиньпин совершил поездку в Москву. Однако отмечает, что Джо Байден считает, что степень взаимодействия Москвы и Пекина значительно преувеличена.

Ситуацию осложняет также поездка президентки Тайваня Цай Ин Вэньдо в США на следующей неделе. Согласно источникам, знакомым с планированием, она может встретиться со спикером Палаты представителей Республиканской партии Кевином Маккарти во время "транзитной" остановки в Калифорнии на обратном пути из Латинской Америки.

Теперь официальные лица США снова предстали перед вопросом, как перезагрузить важнейшие в мире двусторонние отношения.

23 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила от Китая предложения о посредничестве в мирном урегулировании войны с Россией.

24 февраля, в годовщину начала вторжения РФ, Китай обнародовал свои предложения по окончанию войны в Украине из 12 пунктов. Примечательно, что в них упоминается снятие односторонних санкций с России, но не вывод российских войск.

21 марта в ОП сообщили, что официальный Пекин пока не подтвердили возможность телефонного разговора президентов Украины и Китая.

Также 21 марта Фокус разбирался, о чем будут говорить Си Цзиньпин и Владимир Зеленский. Эксперт по вопросам Восточной Азии, магистр внешней политики Наталья Плаксиенко-Бутырская рассказала, что Китай пытается войти в переговоры и заявляет о нейтралитете, хотя, очевидно, что поддерживает Россию.

Также напомним, что 20-21 марта председатель КНР Си Цзиньпин пребывал в Москве с официальным визитом. 21 марта президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин по итогам второго дня встреч подписали 2 совместных заявления: о планах развития ключевых направлений экономического сотрудничества и об углублении стратегического партнерства.