В СМИ рассказали, как солдат НАТО предупреждали об опасности урановых боеприпасов
В ходе боевых действий в Сербии в 1999 году для солдат KFOR была разработана инструкция, в которой говорилось об опасности последствий применения боеприпасов с обедненным ураном. Военнослужащим рекомендовали держаться подальше от поврежденных объектов.
В ходе боевых действий в Сербии солдаты НАТО получали четкие директивы относительно правил безопасности при использовании боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на официальные заявления Пентагона о том, что применения урановых боеприпасов не приводит к радиоактивному загрязнению, военнослужащим KFOR было приказано "держаться подальше" от танков и зданий, поврежденных ракетами с обедненным ураном. Об этом говорится в материале итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.
В числе прочих рекомендаций военнослужащим были следующие пункты:
- "держитесь подальше от танков, транспортных средств и зданий, поврежденных обычными или крылатыми ракетами с обедненным ураном";
- "надевайте защитную маску при работе на дистанции в 500 метров от таких объектов";
- "вдыхание нерастворимых частиц урановой пыли в долгосрочной перспективе связано с последствиями для здоровья, включая рак";
- "пища и вода станут непригодными для потребления ввиду загрязнения";
Кроме этого военным указали на то, что только квалифицированные специалисты должны исследовать разрушенные и поврежденные транспортные средства и материалы, всегда надевая защитные маски и перчатки, "чтобы урановая пыль не попала в организм".
Также отмечалось, что после того как в ноябре 1999 года в Сербии натовские войска использовали около 13 тонн урановых боеприпасов, глава подразделения атомной, бактериологической и химической защиты подполковник Освальдо Биццарри издал "десять золотых правил" для военнослужащих альянса. В них говорилось об опасности не столько из-за радиоактивности обедненного урана, сколько из-за его химической токсичности.
Обозреватели пишут, что эти данные попали в материалы судебных разбирательств связанных с исками относительно льгот, пенсий и компенсаций солдатам, которые заболели лейкемией и другими онкологическими заболеваниями. В итоге итальянские юристы указали на тот факт, что по данным Военной обсерватории Доменико Леггиеро, число больных солдат в Италии составляет порядка 8000 человек, а число смертей превысило 400 случаев.Важно
Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта заявила, что Великобритания намерена поставлять Вооруженным силам Украины снаряды с обедненным ураном, предназначенные для танков Challenger 2. Она отметила, что такие боеприпасы обладают высоким уровнем эффективности при уничтожении современных танков и бронетехники.