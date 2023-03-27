В СМИ рассказали, как солдат НАТО предупреждали об опасности урановых боеприпасов

В ходе боевых действий в Сербии в 1999 году для солдат KFOR была разработана инструкция, в которой говорилось об опасности последствий применения боеприпасов с обедненным ураном. Военнослужащим рекомендовали держаться подальше от поврежденных объектов.

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В ходе боевых действий в Сербии солдаты НАТО получали четкие директивы относительно правил безопасности при использовании боеприпасов с обедненным ураном. Несмотря на официальные заявления Пентагона о том, что применения урановых боеприпасов не приводит к радиоактивному загрязнению, военнослужащим KFOR было приказано "держаться подальше" от танков и зданий, поврежденных ракетами с обедненным ураном. Об этом говорится в материале итальянской газеты Il Fatto Quotidiano.

В числе прочих рекомендаций военнослужащим были следующие пункты:

"держитесь подальше от танков, транспортных средств и зданий, поврежденных обычными или крылатыми ракетами с обедненным ураном";

"надевайте защитную маску при работе на дистанции в 500 метров от таких объектов";

"вдыхание нерастворимых частиц урановой пыли в долгосрочной перспективе связано с последствиями для здоровья, включая рак";

"пища и вода станут непригодными для потребления ввиду загрязнения";

Кроме этого военным указали на то, что только квалифицированные специалисты должны исследовать разрушенные и поврежденные транспортные средства и материалы, всегда надевая защитные маски и перчатки, "чтобы урановая пыль не попала в организм".

Также отмечалось, что после того как в ноябре 1999 года в Сербии натовские войска использовали около 13 тонн урановых боеприпасов, глава подразделения атомной, бактериологической и химической защиты подполковник Освальдо Биццарри издал "десять золотых правил" для военнослужащих альянса. В них говорилось об опасности не столько из-за радиоактивности обедненного урана, сколько из-за его химической токсичности.

Обозреватели пишут, что эти данные попали в материалы судебных разбирательств связанных с исками относительно льгот, пенсий и компенсаций солдатам, которые заболели лейкемией и другими онкологическими заболеваниями. В итоге итальянские юристы указали на тот факт, что по данным Военной обсерватории Доменико Леггиеро, число больных солдат в Италии составляет порядка 8000 человек, а число смертей превысило 400 случаев.

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