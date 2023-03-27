У ЗМІ розповіли, як солдатів НАТО попереджали про небезпеку уранових боєприпасів

У процесі бойових дій у Сербії в 1999 році для солдатів KFOR було розроблено інструкцію, в якій йшлося про небезпеку наслідків застосування боєприпасів із збідненим ураном. Воннослужбовцям рекомендували триматися подалі від пошкоджених об'єктів.

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Під час бойових дій у Сербії солдати НАТО отримували чіткі директиви щодо правил безпеки під час використання боєприпасів із збідненим ураном. Попри офіційні заяви Пентагону про те, що застосування уранових боєприпасів не призводить до радіоактивного забруднення, воєннослужбовцям KFOR було наказано "триматися подалі" від танків та будівель, пошкоджених ракетами з збідненим ураном. Про це йдеться у матеріалі італійської газети Il Fatto Quotidiano.

Серед інших рекомендацій воєннослужбовцям були такі пункти:

"тримайтеся подалі від танків, транспортних засобів та будівель, пошкоджених звичайними або крилатими ракетами з збідненим ураном";

"одягайте захисну маску під час роботи на дистанції 500 метрів від таких об'єктів";

"вдихання нерозчинних частинок уранового пилу у довгостроковій перспективі пов'язане з наслідками для здоров'я, включно рак";

"їжа і вода стануть непридатними для споживання через забруднення";

Крім цього воєнним вказали на те, що тільки кваліфіковані фахівці повинні досліджувати зруйновані та пошкоджені транспортні засоби та матеріали, завжди надягнувши захисні маски та рукавички, "щоб урановий пил не потрапив до організму".

Також наголошувалося, що після того, як у листопаді 1999 року в Сербії натовські війська використали близько 13 тонн уранових боєприпасів, глава підрозділу атомного, бактеріологічного та хімічного захисту підполковник Освальдо Біццаррі видав "десять золотих правил" для воєннослужбовців альянсу. У них йшлося про небезпеку не так через радіоактивність збідненого урану, як через його хімічну токсичність.

Оглядачі пишуть, що ці дані потрапили до матеріалів судових розглядів пов'язаних із позовами щодо пільг, пенсій та компенсацій солдатам, які захворіли на лейкемію та інші онкологічні захворювання. У результаті італійські юристи вказали на той факт, що за даними Воєнної обсерваторії Доменіко Леггієро, кількість хворих солдатів в Італії становить близько 8000 осіб, а кількість смертей перевищила 400 випадків.

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Снаряди із збідненим ураном для українських гармат: перевага та небезпека боєприпасів

Нагадаємо, заступник міністра оборони Великобританії Аннабель Голді 21 березня заявила, що Великобританія має намір постачати Збройним силам України снаряди з збідненим ураном, які призначені для танків Challenger 2. Вона зазначила, що такі боєприпаси мають високий рівень ефективності при знищенні сучасних танків і броні.