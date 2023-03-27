"Уничтожит даже США": Патрушев заявил, что РФ обладает "уникальным оружием"

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что Вашингтон зря взращивает надежды на превентивный удар, который тот якобы готовится нанести по РФ.

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У России есть уникальное оружие, которое способно уничтожить даже такого мощного противника, как Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" 27 марта.

"Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", — заявил Патрушев.

Он добавил, что Россия после распада СССР провела работу над ошибками и сейчас может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне.

Секретарь Совбеза РФ особо подчеркнул в разговоре с журналистами тот факт, что США якобы не смогут нанести превентивный удар по России, после которого она не сможет ответить ядерным ударом.

"У американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", — заявил Патрушев.

Напомним, 22 марта президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "страшный ответ" РФ на поставку снарядов с ураном Украине. Политику не понравилось желание Великобритании передать Украине соответствующие боеприпасы.

А 15 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал планы масштабного производства оружия для войны в Украине. Он заверил, что теперь основной фокус внимания сместится в сторону надзора за расходованием средств на российский оборонно-промышленный комплекс.