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Военный Фокус Российско-украинская война

"Уничтожит даже США": Патрушев заявил, что РФ обладает "уникальным оружием"

глава совбеза рф, патрушев
Глава Совбеза РФ Николай Патрушев заявил об уникальном оружии, которое может уничтожить даже США

Секретарь Совбеза России подчеркнул, что Вашингтон зря взращивает надежды на превентивный удар, который тот якобы готовится нанести по РФ.

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У России есть уникальное оружие, которое способно уничтожить даже такого мощного противника, как Соединенные Штаты Америки. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Российской газете" 27 марта.

"Россия терпелива и никого не запугивает военным преимуществом. Но обладает современным уникальным оружием, способным уничтожить любого противника, в том числе и США, в случае угрозы своему существованию", — заявил Патрушев.

Он добавил, что Россия после распада СССР провела работу над ошибками и сейчас может обеспечить как внутреннюю стабильность, так и безопасность от угроз извне.

Секретарь Совбеза РФ особо подчеркнул в разговоре с журналистами тот факт, что США якобы не смогут нанести превентивный удар по России, после которого она не сможет ответить ядерным ударом.

"У американских политиков почему-то сохраняется уверенность, что в случае прямого конфликта с Россией США способны нанести превентивный ракетный удар, после чего Россия уже ответить не сможет. Это недальновидная глупость, причем очень опасная", — заявил Патрушев.

Напомним, 22 марта президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал "страшный ответ" РФ на поставку снарядов с ураном Украине. Политику не понравилось желание Великобритании передать Украине соответствующие боеприпасы.

А 15 марта президент РФ Владимир Путин анонсировал планы масштабного производства оружия для войны в Украине. Он заверил, что теперь основной фокус внимания сместится в сторону надзора за расходованием средств на российский оборонно-промышленный комплекс.