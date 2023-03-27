"Знищить навіть США": Патрушев заявив, що РФ володіє "унікальною зброєю"

Секретар Ради безпеки Росії підкреслив, що Вашингтон даремно плекає надії на превентивний удар, який нібито готується завдати по РФ.

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Росія має унікальну зброю, яка здатна знищити навіть такого потужного супротивника, як Сполучені Штати Америки. Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев в інтерв'ю "Російській газеті" 27 березня.

"Росія терпляча і нікого не залякує військовою перевагою. Але має сучасну унікальну зброю, здатну знищити будь-якого супротивника, у тому числі й США, у разі загрози своєму існуванню", — заявив Патрушев.

Він додав, що Росія після розпаду СРСР провела роботу над помилками, і зараз може забезпечити як внутрішню стабільність, так і безпеку від загроз ззовні.

Секретар Ради безпеки РФ особливо підкреслив у розмові з журналістами той факт, що США нібито не зможуть завдати превентивного удару по Росії, після якого вона вже не відповість ядерним ударом.

"У американських політиків чомусь зберігається впевненість, що у разі прямого конфлікту з Росією США здатні завдати превентивного ракетного удару, після чого Росія вже відповісти не зможе. Це недалекоглядна дурість, причому дуже небезпечна", — заявив Патрушев.

Нагадаємо, 22 березня президент Білорусі Олександр Лукашенко анонсував "страшну відповідь" РФ на постачання снарядів із ураном Україні. Політику не сподобалося бажання Великої Британії передати Україні відповідні боєприпаси.

А 15 березня президент РФ Володимир Путін анонсував плани масштабного виробництва зброї для війни в Україні. Він запевнив, що наразі основний фокус уваги зміститься у бік нагляду за витрачанням коштів на російський оборонно-промисловий комплекс.