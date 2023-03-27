"Просто взрывной день": в Новотроицком детонирует склад с БК, — Андрющенко (видео)

В понедельник, 27 марта, были зафиксированы взрывы на территории Мариуполя, Донецка, Мелитополя, Токмака, а также Новотроицкого.

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Во временно оккупированном Новотроицкое Донецкой области 27 марта зафиксировали взрывы. Детонирует состав российских военных подразделений с боекомплектом. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил подробности в Telegram.

Он отметил, что это приятные новости. Автор сообщения отметил, что сегодня взрывы зафиксированы на территории Мариуполя, Мелитополя, Токмака и Донецка. Теперь очередь дошла и до Новотроицкого.

"Просто взрывной день", – отметил он.

Украинские войска и дальше усиливают огневое влияние по позициям российских захватчиков. На временно оккупированных территориях регулярно раздаются взрывы.

Напомним, 27 марта на территории оккупированного Мелитополя раздавались взрывы у базы российских войск. По информации мэра, было сразу несколько "прилетов". Оказалось, что событие произошло вблизи кофейни "Джокер". В локации поблизости размещаются российские военнослужащие. Здание получило повреждение. В помещениях оккупанты размещали свои "силовые" структуры и личный состав вражеских войск. Оккупационная администрация заявляет, что украинские военнослужащие обстреляли Мелитополь из артиллерии. В результате пострадало здание многопрофильного колледжа на проспекте 50-летия Победы.

Также на территории Мариуполя взорвали автомобиль так называемого "начальника городского управления полиции" Михаила Москвина. Его автомобиль взорвали, однако вражескому чиновнику удалось выжить. Представитель силовых структур рассказал, что автомобиль Москвина взорвался в нескольких метрах от него. Чиновник получил легкую контузию вследствие этого.