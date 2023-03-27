"Просто вибуховий день": в Новотроїцькому детонує склад з БК, — Андрющенко (відео)

У понеділок, 27 березня, зафіксовані вибухи на території Маріуполя, Донецька, Мелітополя, Токмака, а також Новотроїцького.

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В тимчасово окупованому Новотроїцьку Донецької області 27 березня зафіксували вибухи. Детонує склад російських військових підрозділів із боєкомплектом. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив подробиці у Telegram.

Він зазначив, що це приємні новини. Автор допису наголосив на тому, що сьогодні вибухи зафіксовані на території Маріуполя, Мелітополя, Токмака та Донецька. Тепер черга дійшла й до Новотроїцького.

"Просто вибуховий день", – зазначив він.

Українські війська й надалі посилюють вогневий вплив по позиціях російських загарбників. На тимчасово окупованих територіях регулярно лунають вибухи.

Нагадаємо, 27 березня на території окупованого Мелітополя лунали вибухи біля бази російських військ. За інформацією мера, було одразу кілька "прильотів". Виявилося, що подія відбулася поблизу кавʼярні "Джокер". У локації поблизу розташовуються російські військовослужбовці. Будівля отримала пошкодження. У приміщеннях окупанти розміщували свої "силові" структури та особовий склад ворожих військ. Окупаційна адміністрація заявляє, що українські військовослужбовці обстріляли Мелітополь з артилерії. Внаслідок цього постраждала будівля багатопрофільного коледжу на проспекті 50-річчя Перемоги.

Також на території Маріуполя підірвали автомобіль так званого "начальника міського управління поліції" Михайла Москвіна. Його автомобіль підірвали, однак ворожому посадовцю вдалося вижити. Представник силових структур розповів, що автівка Москвина вибухнула в кількох метрах від нього. Посадовець отримав легку контузію внаслідок цього.