Бывший Главнокомандующий ВСУ назвал вероятные сроки завершения войны в Украине

Генерал Муженко надеется, что захватчики не смогут реализовать свои планы и подчеркивает, что в случае дальнейших поражений активные боевые действия могут завершиться раньше.

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Вероятные сроки завершения войны в Украине близки к российскому символизму и приходятся на 2025 год (80-летие Победы), но есть нюанс. Об этом 27 марта сообщил в интервью "Фактам" главнокомандующий Вооруженными Силами Украины в 2014-2019 годах генерал Виктор Муженко.

Он считает, что сложившаяся ситуация на длительное время. По его словам, "мы будем где-то на финишной прямой до окончания войны" через год. Экс-начальник Генерального штаба предположил, что политические договоренности способны вмешаться в процесс, в том числе и свое значение могут играть выборы.

"Возможно, для смены восприятия нашим политическим руководством сегодняшней ситуации. Не знаю", – отметил Муженко.

Он прокомментировал и глобальные планы Кремля в войне против Украины. По его мнению, у россиян есть несколько вариантов дальнейших действий. Они могут стремиться полностью оккупировать всю левобережную Украину или пойти в наступлении на южном направлении.

Муженко надеется, что захватчики не смогут реализовать эту задачу. При их последующих поражениях активные боевые действия могут завершиться раньше.

"Но очень надеюсь, что этот сценарий никогда не сбудется", — добавил генерал.

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал главное условие защиты от новой агрессии РФ. В своем обращении он отметил, что Украина добивается успеха, а "враг стал еще более изолированным и в еще более безнадежном положении". По его словам, ситуация в войсках захватчиков все больше ухудшается, а власти в Кремле теряют влияние.

Ранее Фокус сообщал, что представители американского Института изучения войны (ISW) от 26 марта заявили, что глава Кремля Владимир Путин до сих пор надеется завоевать всю Украину. Он не намерен уменьшать свои планы по оккупации дополнительных территорий в ближайшее время.