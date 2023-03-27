Колишній Головнокомандувач ЗСУ назвав ймовірні терміни завершення війни в Україні

Генерал Муженко сподівається, що загарбники не зможуть реалізувати свої плани і підкреслює, що у разі їхніх подальших поразок активні бойові дії можуть завершитися раніше.

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Ймовірні терміни завершення війни в Україні близькі до російського символізму та припадають на 2025 рік (80-річчя Перемоги), але є нюанс. Про це 27 березня повідомив в інтерв’ю "Фактам" головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко.

Він вважає, що ситуація, яка наразі виникла, на тривалий час. З його слів, "ми будемо десь на фінішній прямій до закінчення війни" за рік. Ексначальник Генерального штабу припустив, що політичні домовленості здатні втрутитися в процес, зокрема й своє значення можуть відіграти вибори.

"Можливо, для зміни сприйняття нашим політичним керівництвом сьогоднішньої ситуації. Не знаю", – зазначив Муженко.

Прокоментував він й глобальні плани Кремля у війні проти України. На його думку, росіяни мають кілька варіантів подальших дій. Вони можуть прагнути окупувати повністю усю лівобережну Україну або піти в наступу на південному напрямку.

Муженко сподівається, що загарбники не зможуть реалізувати це завдання. Уразі їхніх подальших поразок активні бойові дії можуть завершитися раніше.

"Але дуже сподіваюся, що цей сценарій ніколи не справдиться", — додав генерал.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав головну умову захисту від нової агресії РФ. У своєму зверненні він зазначив, що Україна досягає успіху, а "ворог став ще більш ізольованим і в ще більш безнадійному становищі". З його слів, ситуація у військах загарбників все більше погіршується, а влада у Кремлі втрачає вплив.

Раніше Фокус повідомляв, що представники американського Інституту вивчення війни (ISW) від 26 березня заявили, що очільник Кремля Володимир Путін й досі сподівається завоювати усю Україну. Він немає наміру зменшувати свої плани стосовно окупації додаткових територій найближчим часом.