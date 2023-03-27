Чтобы Украина могла выжить: США ужесточают позицию по отношению к РФ, — СМИ

По словам американского чиновника, который пообщался с британским изданием Times на правах анонимности, США прошли путь подготовки почвы к мирным переговорам между двумя странами до защиты Украины как независимой демократической страны.

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Соединенные Штаты Америки могли ужесточить свою стратегию, которая касается российско-украинской войны. Об этом написала британская газета Times.

Как утверждает медиа, с журналистами на правах анонимности пообщался влиятельный американский чиновник.

"Теперь эта стратегия (США, — ред.) кажется более жесткой", — прокомментировал он ситуацию.

Чиновник также подчеркнул, что официальный Вашингтон желает одного: чтобы Украина победила в российско-украинской войне и вернула себе все оккупированные ВС РФ территории.

Однако по его словам, Россия добровольно не откажется от оккупированных украинских городов и сел в ближайшем будущем. Именно предвидя такую стратегию Кремля, США выступают за ужесточения касательно России.

Собеседник медиа рассказал и о том, как менялись цели США на фоне российско-украинской войны.

Изначально целью было не поражение РФ, а защита Украины и усиление позиций военно-политического руководства страны для качественных мирных переговоров.

Однако по состоянию на сейчас США сосредоточились на том, чтобы Украина смогла выжить как независимая демократическая страна.

Напомним, 27 марта секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что РФ обладает "уникальным оружием", способным уничтожить даже США. Он подчеркнул, что Вашингтон зря взращивает надежды на превентивный удар, который тот якобы готовится нанести по РФ.

Мы также писали 26 марта о том, что в США не увидели подготовки ВС РФ к перебросу ядерного оружия. Представитель Белого дома Джон Кирби напомнил, что США каждодневно мониторят ситуацию с российским ядерным оружием и пока угрожающих сигналов не увидели.