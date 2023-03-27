Щоб Україна могла вижити: США посилюють позицію щодо РФ, — ЗМІ

За словами американського чиновника, який поспілкувався з британським виданням The Times на правах анонімності, США пройшли шлях від підготовки ґрунту до мирних переговорів між двома країнами до захисту України як незалежної демократичної країни.

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Сполучені Штати Америки могли посилити свою стратегію щодо російсько-української війни. Про це написала британська газета The Times.

Як стверджує медіа, із журналістами на правах анонімності поспілкувався впливовий американський чиновник.

"Тепер ця стратегія (США, — ред.) здається жорсткішою", — прокоментував він ситуацію.

Чиновник також підкреслив, що офіційний Вашингтон бажає одного: щоб Україна перемогла у російсько-українській війні та повернула собі всі окуповані ЗС РФ території.

Однак, за його словами, Росія добровільно не відмовиться від окупованих українських міст і сіл у найближчому майбутньому. Саме тому, передбачаючи таку стратегію Кремля, США виступають за посилення санкцій проти Росії.

Співрозмовник медіа розповів про те, як змінювалися цілі США на тлі російсько-української війни.

Спочатку метою була не поразка РФ, а захист України та посилення позицій військово-політичного керівництва країни для якісних мирних переговорів.

Проте станом на зараз США зосередилися на тому, щоб Україна змогла вижити як незалежна демократична країна.

Нагадаємо, 27 березня секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев заявив, що РФ має "унікальну зброю", здатну знищити навіть США. Він підкреслив, що Вашингтон даремно плекає надії на превентивний удар, який той нібито готується завдати РФ.

Ми також писали 26 березня про те, що у США не побачили підготовки ЗС РФ до перекидання ядерної зброї. Представник Білого дому Джон Кірбі нагадав, що США щодня моніторять ситуацію з російською ядерною зброєю і поки що загрозливих сигналів не побачили.