Умер молодым: в Украине застрелили российского оккупанта Шойгу, — соцсети (фото)

Российский оккупант получил военный билет в Республике Хакасия и направился в Украину. Судя по документам, ликвидированному было 22 года.

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В Николаевской области застрелили российского оккупанта Сата Шойгу, однофамильца главы Минобороны России Сергея Шойгу. Об этом сообщил местный Telegram-канал "Николаевский Ванек" 28 марта.

В качестве доказательства опубликовали военный билет захватчика, который он получил в военкомате Республики Хакасия.

Военного из РФ зовут Сат Шойгу Эмер-Оолович

Судя по документу, военного из РФ зовут Сат Шойгу Эмер-Оолович. Родился он 1 ноября 2000 года. Личный номер — УК586762.

Подлинность документа подтверждена Министерством обороны России.

Напомним, что Сергей Шойгу 21 марта рассказал, как закончится большая война РФ с Украиной. По его словам, любая война заканчивается миром.

Глава Минобороны России 22 марта признал, что за время полномасштабного вторжения оккупанты использовали 90% армейской авиации. ВС РФ совершили более 140 тысяч вылетов, отчитывался министр.

Фокус 14 марта писал, что в РФ решили удвоить производство ракет в 2 раза. Такое задание Шойгу поставил военной корпорации "Тактическое ракетное вооружение".