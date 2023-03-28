"Для меня честь": Зеленский вручил Ахтырке знак отличия "Город-герой" (фото, видео)

Президент Владимир Зеленский посетил Сумскую область, где наградил защитников Украины по случаю годовщины героической обороны города Ахтырка от ВС РФ.

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Сегодня, 28 марта, президент Украины Владимир Зеленский посетил Ахтырку в Сумской области. Там украинский лидер произнес речь о несокрушимости народа, вручил городу знак отличия "Город-герой" и наградил военнослужащих. Об этом известно из соцсетей главы государства.

"Для меня честь – вручить сегодня Ахтырке почетный знак отличия города-героя, города-защитника, города-победителя. В Сумской области, в нашей Ахтырке, мы чествуем настоящую казацкую храбрость и несгибаемость наших людей – наших героев, всех украинцев и украинок", — заявил Зеленский.

Рабочая поездка Главы государства на Сумщину Фото: Офис президента

На сайте Офиса Президента Украины сообщили, что во время мероприятия собравшиеся почтили память погибших минутой молчания. Военные и гражданские, отдавшие свою жизнь в результате полномасштабного вторжения России, были поименно упомянуты. Зеленский заверил, что в боях в Сумской области украинцы боролись за безопасность для Харькова и столицы.

Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента

"Знак отличия из рук президента получили городской голова Павел Кузьменко, глава ВГА и городской комендант", — передали в ОП.

Ахтырский мэр рассказал, что получил от лидера государства ленту на флаг города, символизирующую особую смелость его жителей.

"Получил от президента специальное отличие: знак отличия города-героя, ленту на флаг города, что обозначает особую храбрость горожан", — написал Кузьменко.

Зеленский подчеркнул, что неподалеку от города проходит граница со страной-агрессоркой. Также он пообещал, что дома украинцев будут восстановлены после завершения войны.

"Привлечем к ответственности всех убийц из Российской Федерации, террористов и само государство-агрессора. И ни одной раны, нанесенной этой войной, мы не оставим на теле нашего государства", — заявил Зеленский.

Орденами и медалями президент наградил бойцов ВСУ, СБУ, Нацгвардии, Нацполиции и ГСЧС. Также четырех гражданских отметили орденами, одного из них — посмертно.

Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента Фото: Офис президента

Напомним, сегодня советник главы ОП Михаил Подоляк жестко ответил на слова иностранцев об усталости от войны в Украине. Чиновник напомнил, что Украина стала "форпостом безопасности" для Европы.

Также 28 марта соцсетями распространилась новость, что в Украине убили Шойгу. В подтверждение этого авторы контента опубликовали фотографии документов российского оккупанта.