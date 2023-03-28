"Для мене честь": Зеленський вручив Охтирці відзнаку "Місто-герой" (фото, відео)

Президент Володимир Зеленський відвідав Сумщину, де нагородив захисників України з нагоди річниці героїчної оборони міста Охтирка від ЗС РФ.

Related video

Сьогодні, 28 березня, президент України Володимир Зеленський відвідав Охтирку у Сумській області. Там український лідер виголосив промову про незламність народу, вручив місту відзнаку "Місто-герой" та нагородив військовослужбовців. Про це відомо з соцмереж голови держави.

"Для мене честь – вручити сьогодні Охтирці почесну відзнаку міста-героя, міста-захисника, міста-переможця. На Сумщині, у нашій Охтирці, ми вшановуємо справжню козацьку хоробрість і незламність наших людей – наших героїв, усіх українців та українок", — заявив Зеленський.

Робоча поїздка Глави держави на Сумщину Фото: Офіс президента

На сайті Офісу Президента України повідомили, що під час заходу присутні вшанували пам’ять загиблих хвилиною мовчання. Військові та цивільні, що віддали своє життя внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, були поіменно згадані. Зеленський запевнив, що у боях на Сумщині українці виборювали безпеку для Харкова та столиці.

Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента

"Відзнаку з рук президента отримали міський голова Павло Кузьменко, голова ВЦА та міський комендант", — передали в ОП.

Охтирський мер розповів, що отримав від лідера держави стрічку на прапор міста, яка символізує особливу сміливість його мешканців.

"Отримав від президента спеціальну відзнаку: відзнаку міста-героя, стрічку на прапор міста, що позначає особливу хоробрість містян", — написав Кузьменко.

Зеленський підкреслив, що неподалік міста проходить кордон з країною-агресоркою. Також він пообіцяв, що домівки українців будуть відновлені після завершення війни.

"Притягнемо до відповідальності всіх убивць із Російської Федерації, терористів і саму державу-агресора. І жодної рани, завданої цією війною, ми не залишимо на тілі нашої держави", — заявив Зеленський.

Орденами та медалями президент нагородив бійців ЗСУ, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та ДСНС. Також чотирьох цивільних відзначили орденами, одного з них — посмертно.

Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента Фото: Офіс президента

Нагадаємо, сьогодні радник голови ОП Михайло Подоляк жорстко відповів на слова іноземців про втому від війни в Україні. Посадовець нагадав, що Україна стала "форпостом безпеки" для Європи.

Також 28 березня соцмережами поширилася новина, що в Україні вбили Шойгу. На підтвердження цього автори контенту опублікували фото документів російського окупанта.