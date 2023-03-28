"У нас немає вибору": Зеленський жорстко відповів політикам, які втомилися від війни

Радник голови Офісу президента нагадав, що українські військові відстоюють не лише незалежність своєї країни, а й безпеку усієї Європи.

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Україна, як і деякі європейські країни, теж "втомилася" від війни, але не має альтернативного вибору. Про це написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Твіттері.

"Чуємо з деяких країн: люди втомилися, підтримка України слабшає. Розумію. Українці теж втомилися, але ми не маємо вибору", — написав Подоляк.

Чиновник додав, що Україна продовжує стояти форпостом безпеки Європи та міжнародного права.

"Справжнє лідерство — розуміти виклики часу. Розуміти, що Європа теж не має вибору", — резюмував Подоляк.

Хто з політичних лідерів заявляв про "втому" від війни в Україні

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що в Євросоюзі вже спостерігається втома від санкцій.

"Я також стурбований тим, що обмеження, які вже існують, дуже часто оминають. Насправді сьогодні набагато менше апетиту до подальших санкцій. Матеріальна втома вже очевидна", — сказав Моравецький в інтерв'ю польському ЗМІ 25 березня.

За словами глави уряду Польщі, потрібно з обережним оптимізмом ставитись до того, що Варшаві та Києву вдасться переконати партнерів про необхідність наступних пакетів допомоги для України.

Своєю чергою президент Словаччини Сузанна Чапутова сказала, що підтримка України у Словаччині вичерпується матеріально та морально.

"Що стосується можливої військової допомоги, то ресурси не є невичерпними. Якщо ми не інвестуватимемо ще й в оборонку, ми не зможемо просунутися вперед навіть у власній обороні. Підтримка України також вичерпується з точки зору громадської підтримки, напевно, найбільше у Словаччині", — заявила вона 27 березня на Братиславській конференції із зовнішньої політики.

А президент Чехії Петр Павел 22 березня заявив про виснаження людських ресурсів та техніки й утому країн, які надають допомогу.

За його словами, глобальною темою перед виборами США наступного року стане не Європа, а американсько-китайські відносини. На цьому тлі інтерес Америки до України та рівень допомоги можуть знизитися.

"І коли інтерес Америки згасне, європейські країни зроблять те саме", — додав він.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо, що Німеччина збільшить військову підтримку України вп'ятеро. Берлін допоможе закупити засоби ППО, гусеничну бронетехніку та боєприпаси для німецьких озброєнь. Якщо не збільшити витрати зараз, Україна програє у великій війні з РФ, упевнені у Бундестазі.

Ми також інформували про те, що 20 березня прем'єр Естонії розкрила деталі плану закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Узгоджений міністрами ЄС план спільної закупівлі боєприпасів передбачає постачання Україні 1 мільйона снарядів.