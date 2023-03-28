"У нас нет выбора": у Зеленского жестко ответили политикам, которые устали от войны

Советник главы Офиса президента напомнил, что украинские военные отстаивают не только независимость своей страны, но и безопасность всей Европы.

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Украина, как и некоторые европейские страны, тоже "устала" от войны, но у нее нет альтернативного выбора. Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Твиттере.

"Слышим из некоторых стран: люди устали, поддержка Украины ослабевает. Понимаю. Украинцы тоже устали, но у нас нет выбора", — написал Подоляк.

Чиновник добавил, что Украина продолжает стоять форпостом безопасности Европы и международного права.

"Настоящее лидерство – понимать вызовы времени. Понимать, что у Европы тоже нет выбора", — резюмировал Подоляк.

Кто из политических лидеров заявлял об "усталости" от войны в Украине

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в Евросоюзе уже наблюдается усталость от санкций.

"Я также обеспокоен тем, что ограничения, которые уже существуют, очень часто обходят. На самом деле, сегодня гораздо меньше аппетита к дальнейшим санкциям. Материальная усталость уже очевидна", — сказал Моравецкий в интервью польскому СМИ 25 марта.

По словам главы правительства Польши, нужно с осторожным оптимизмом относиться к тому, что Варшаве и Киеву удастся убедить партнеров о необходимости следующих пакетов помощи для Украины

В свою очередь президент Словакии Сузанна Чапутова сказала, что поддержка Украины в Словакии иссякает материально и морально.

"Что касается возможной военной помощи, то ресурсы не являются неисчерпаемыми. Если мы не будем инвестировать еще и в оборонку, мы не сможем продвинуться вперед даже в собственной обороне. Поддержка Украины также иссякает с точки зрения общественной поддержки, наверное, больше всего в Словакии", — заявила она 27 марта на Братиславской конференции по внешней политике.

А президент Чехии Петр Павел 22 марта заявил об истощении человеческих ресурсов и техники и усталости стран, оказывающих помощь.

По его словам, глобальной темой перед выборами в США в следующем году станет не Европа, а американо-китайские отношения. На это фоне интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться.

"И когда интерес Америки угаснет, европейские страны сделают то же самое", — добавил он.

Напомним, 28 марта стало известно, что Германия увеличит военную поддержку Украины в 5 раз. Берлин поможет закупить средства ПВО, гусеничную бронетехнику и боеприпасы для немецких вооружений. Если не увеличить траты сейчас, Украина проиграет в большой войне с РФ, уверены в Бундестаге.

Мы также информировали о том, что 20 марта премьер Эстонии раскрыла детали плана закупки боеприпасов для ВСУ. Согласованный министрами ЕС план совместной закупки боеприпасов предусматривает поставку Украине 1 миллиона снарядов.