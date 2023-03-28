Осталась половина черепа: депутат РФ заявила, что оккупант из госпиталя "рвется на фронт" (фото)

Медиа удалось выяснить, что ранее депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева уже обещала помочь раненому захватчику, когда тот был еще бездомным выпускником интерната.

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Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева заявила, что один из российских военных, который на войне в Украине получил тяжелую черепно-мозговую травму (у мужчины отсутствует половина черепа), снова "рвется на фронт". Об этом Рябцева написала в своем официальном Телеграм-канале, где опубликовала фото посещения госпиталя.

Для посещения раненых оккупантов депутат Госдумы выбрала брючный костюм, на лацкан которого приколола брошку в виде латинской буквы Z — символа российской агрессии в Украине.

"Навестила наших раненых ребят в госпитале Бурденко. Многие из ЧВК "Вагнер", есть бойцы из Свердловской области. Вне зависимости от тяжести ранений, все рвутся обратно на фронт. Стальной характер, стальные люди. Наши люди", — написала Рябцева.

Депутат Госдумы РФ Жанна Рябцева навестила раненого оккупанта, которому когда-то обещала помочь с жильем

Однако журналистов из проекта "ASTRA" заинтересовало другое. На нескольких снимках им удалось идентифицировать сироту Виктора Баутина, которому ранее депутат обещала помочь с жильем.

После того как Виктор Баутин вместе с братом вышли из интерната, чиновники предлагали им заехать в аварийное жилье с мусором, без света и с коммунальным долгом в 2 млн руб. Тогда им обещала помочь именно депутатка Госдумы от "Единой России" Жанна Рябцева.

Бездомный сирота с кредитами: что удалось узнать о Викторе Баутине

Историю Баутина ранее уже рассказывали росСМИ.

Виктор Баутин вместе со своим братом-близнецом Семеном воспитывались в детском доме в Екатеринбурге после того, как их мать лишили родительских прав. Женщина надолго оставляла детей одних и те от голода ели содранные со стен обои.

После выпуска из интерната Баутины оказались на улице и долгое время жили у друзей и знакомых. Позже устроились на работу в компьютерный клуб, в котором и прожили 10 лет.

После начала полномасштабной войны с Украиной Виктор Баутин по собственной инициативе пришел в военкомат. Его мобилизовали осенью 2022 года. В Украине он получил тяжелое ранение — осколком ему снесло половину головы.

По информации СМИ, в госпиталь оккупанта доставили под чужой фамилией и без документов. Кроме того, Виктор Баутин даже не значился в списках раненных.

Теперь его брат-близнец думает о том, куда забрать Виктора из больничной палаты. А еще, — как выплатить миллион рублей долга, который накопился у мужчины за неуплаченный микрозаймы.

С началом полномасштабной российско-украинской войны Виктор Баутин добровольно пошел в военкомат и с осени 2022 года воевал против украинских бойцов на Донбассе

Напомним, в начале марта стало известно о том, что в подъездах Москвы просят о помощи раненым в Украине оккупантам. Как выяснилось, у российских военных нет носков и даже средств личной гигиены, таких как мыло и зубная щетка.

Также в июне 2022 года СМИ писали о том, что раненые оккупанты в больницах РФ голодают и не имеют одежды. По информации журналистов, российские власти не занимаются обеспечением раненых оккупантов. Однако из-за большого количества солдат РФ в приграничных больницах начали страдать также депортированные украинцы, которые не могут получить медицинскую помощь.