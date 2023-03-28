Залишилася половина черепа: депутатка РФ заявила, що окупант зі шпиталю "рветься на фронт" (фото)

Медіа вдалося з'ясувати, що раніше депутатка Держдуми РФ Жанна Рябцева вже обіцяла допомогти пораненому загарбникові, коли той був ще бездомним випускником інтернату.

Related video

Депутатка Держдуми РФ Жанна Рябцева заявила, що один із російських військових, який на війні в Україні отримав тяжку черепно-мозкову травму (у чоловіка відсутня половина черепа), знову "рветься на фронт". Про це Рябцева написала у своєму офіційному телеграм-каналі, де опублікувала фото відвідин госпіталю.

Для відвідування поранених окупантів депутатка Держдуми обрала брючний костюм, на лацкан якого приколола брошку у вигляді латинської літери Z — символу російської агресії в Україні.

"Відвідала наших поранених хлопців у шпиталі Бурденко. Більшість з ПВК "Вагнер", є бійцями зі Свердловської області. Незалежно від тяжкості поранень, усі рвуться назад на фронт. Сталевий характер, залізні люди. Наші люди", — написала Рябцева.

Депутатка Держдуми РФ Жанна Рябцева відвідала пораненого окупанта, якому колись обіцяла допомогти із житлом

Проте журналістів із проекту "ASTRA" зацікавило інше. На кількох знімках їм удалося ідентифікувати сироту Віктора Баутіна, якому раніше депутатка обіцяла допомогти із житлом.

Після того як Віктор Баутін разом із братом вийшов з інтернату, чиновники пропонували юнакам заїхати в аварійне житло зі сміттям, без світла та з комунальним боргом у 2 млн руб. Тоді їм обіцяла допомогти саме депутатка Держдуми від "Единой России" Жанна Рябцева.

Сирота-безхатько з кредитами: що вдалося дізнатися про Віктора Баутіна

Історію Баутіна раніше вже розповідали росЗМІ.

Віктор Баутін разом зі своїм братом-близнюком Семеном виховувалися у дитячому будинку в Єкатеринбурзі після того, як їхню матір позбавили батьківських прав. Жінка надовго залишала дітей одних, і ті від голоду їли здерті зі стін шпалери.

Після випуску з інтернату Баутіни опинилися на вулиці та довгий час жили у друзів та знайомих. Пізніше влаштувалися працювати у комп'ютерний клуб, у якому прожили 10 років.

Після початку повномасштабної війни з Україною Віктор Баутін за власною ініціативою прийшов до військкомату. Його мобілізували восени 2022 року. На Донбасі він отримав тяжке поранення — уламком йому знесло половину голови.

За інформацією ЗМІ, до шпиталю окупанта привезли під чужим прізвищем і без документів. Крім того, Віктор Баутін навіть не зазначався у списках поранених.

Тепер його брат-близнюк думає про те, куди забрати Віктора з лікарняної палати. А ще, як виплатити мільйон рублів боргу, який накопичився у чоловіка за несплачені мікропозики.

З початком повномасштабної російсько-української війни Віктор Баутін добровільно пішов у військкомат і з осені 2022 року воював проти українських бійців на Донбасі

Нагадаємо, на початку березня стало відомо про те, що в під'їздах Москви просять про допомогу пораненим в Україні окупантам. Як з'ясувалося, російські військові не мають шкарпеток і навіть засобів особистої гігієни, таких як мило і зубна щітка.

Також у червні 2022 року ЗМІ писали про те, що поранені окупанти в лікарнях РФ голодують і не мають одягу. За інформацією журналістів, російська влада не займається забезпеченням поранених окупантів. Проте через велику кількість солдатів РФ у прикордонних лікарнях почали страждати також депортовані українці, які не можуть отримати медичної допомоги.