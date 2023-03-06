"Труси та цукор": у під'їздах Москви просять про допомогу пораненим в Україні окупантам (фото)

Як з'ясувалося, російські військові не мають шкарпеток і навіть засобів особистої гігієни, таких як мило та зубна щітка.

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У під'їздах Москви розклеюють оголошення із закликом зібрати для російських окупантів спідню білизну, шкарпетки та солодощі. Про це 6 березня повідомляють у російському "Телеграм"-каналі "Осторожно, Москва".

Згідно з оголошенням, допомога потрібна росіянам, які отримали поранення в Україні. Серед іншого окупантам потрібні труси, шкарпетки та футболки, а також чай, цукор і солодощі.

"Спілка ветеранів продовжує збір речей і продуктів для учасників бойових дій, які перебувають на лікуванні в госпіталях. Згідно з оголошенням, збір речей і продуктів для поранених носить постійний характер", — ідеться в повідомленні.

Крім того, як з'ясувалося, в окупантів відсутні не лише спідня білизна, а й навіть елементарні засоби особистої гігієни, такі як зубні щітки, шампунь і навіть мило.

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ знищили підрозділ окупантів, службовці якого мали на собі елементи форми та спорядження Збройних сил України.

Раніше, 10 лютого, у мережі з'явилося відео, де російські загарбники забрали тіла загиблих і поранених та склали їх зверху на броньовану машину піхоти. Водій БМП примудрився не лише їх втратити, але кілька разів переїхати, крутячись на місці.

Також нагадаємо, 9 лютого, повідомлялося, що група "вагнерівців" у Бахмуті евакуювала свого пораненого командира за сарай, де добила сокирою. Відео зняли українські захисники за допомогою дрона.