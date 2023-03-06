"Трусы и сахар": в подъездах Москвы просят о помощи раненым в Украине оккупантам (фото)

Как выяснилось, у российских военных нет носков и даже средств личной гигиены, таких как мыло и зубная щетка.

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В подъездах Москвы расклеивают объявления с призывом собрать для российских оккупантов нижнее белье, носки и сладости. Об этом 6 марта сообщают в российском телеграм-канале "Осторожно, Москва".

Согласно объявлению, помощь нужна россиянам, которые получили ранения в Украине. Среди прочего оккупантам нужны трусы, носки и футболки, а также чай, сахар и сладости.

"Общество ветеранов продолжает сбор вещей и продуктов для участников боевых действий, находящихся на излечении в госпиталях. Согласно объявлению, сбор вещей и продуктов для раненых носит постоянный характер", — говорится в сообщении.

Кроме того, как выяснилось, у оккупантов отсутствуют не только нижнее белье, но даже элементарные средства личной гигиены, такие как зубные щетки, шампунь и даже мыло.

Напомним, 5 марта сообщалось, что бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ уничтожили подразделение оккупантов, служащие которого имели на себе элементы формы и снаряжения Вооруженных сил Украины.

Ранее,10 февраля, в сети появилось видео, где российские захватчики забрали тела погибших и раненых и сложили их сверху на бронированную машину пехоты. Водитель БМП умудрился не только их потерять, но несколько раз переехать, крутясь на месте.

Также напомним, 9 февраля, сообщалось, что группа "вагнеровцев" в Бахмуте эвакуировала своего раненого командира за сарай, где добила топором. Видео сняли украинские защитники с помощью дрона.