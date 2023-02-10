Мастер-класс по эвакуации: оккупанты растеряли своих товарищей и подавили их БМП (видео)

Судя по опубликованным кадрам, водитель БМП несколько раз проехался по телам своих убитых и раненных товарищей.

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В Сеть попало видео, как в одном из направлений на линии фронта в Украине российские оккупанты эвакуируют своих солдат. Подходящие кадры публикуют в телеграмм-каналах.

"На видео показано, как профессионально кацапы эвакуируют своих рабов, передавливая их на БМП", — прокомментировали видео украинские защитники.

На кадрах видно, как с поля боя российские захватчики забрали тела погибших и раненых и сложили их сверху на бронированную машину пехоты. Водитель БМП умудрился не только их потерять, но несколько раз переехать, крутясь на месте.

Ранее Фокус сообщал, что группа "вагнеровцев" в Бахмуте эвакуировала своего раненого командира за сарай, где добила топором. Видео сняли украинские защитники с помощью дрона.

В Донецкой области в районе Угледара украинские защитники уничтожили вражескую пехоту и технику, сообщила прессслужба воинской части А1108. ВСУ, используя для корректировки дроны, уничтожили несколько российских танков и пехоту точными ударами артиллерии на отдельных участках.

В Донецкой области вблизи города Марьинка ВСУ выманили российских оккупантов на пристрелянный участок и устроили им "огневой мешок". Убегая, захватчики растеряли оружие и раненых товарищей.