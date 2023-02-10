Майстер-клас з евакуації: окупанти розгубили своїх товаришів і почавили їх БМП (відео)

Судячи з опублікованих кадрів, водій БМП кілька разів проїхався по тілах своїх вбитих та поранених товаришів.

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В Мережу потрапило відео, як на одному з напрямків на лінії фронту в Україні російські окупанти евакуюють своїх солдатів. Відповідні кадри публікують в телеграм-каналах.

"На відео показано, як професійно кацапи евакуюють своїх рабів, передавлюючи їх на БМП", — прокоментували відео українські захисники.

На кадрах видно, як з поля бою російські загарбники забрали тіла загиблих і поранених і склали їх зверху на броньовану машину піхоти. Водій БМП примудрився не лише їх погубити, а й кілька разів переїхати, крутячись на місці.

Раніше Фокус повідомляв, що група "вагнерівців" в Бахмуті евакуювала свого пораненого командира за сарай, де добила сокирою. Відео зафільмували українські захисники за допомогою дрона.

На Донеччині в районі Вугледара українські захисники знищили ворожу піхоту та техніку, повідомила пресслужба військової частини А1108. ЗСУ, використовуючи для корегування дрони, знищили кілька російських танків та піхоту влучними ударами артилерії на окремих ділянках.

На Донеччині поблизу міста Мар'їнка ЗСУ виманили російських окупантів на пристріляну ділянку і влаштували їм "вогневий мішок". Втікаючи загарбники погубили зброю та поранених товаришів.