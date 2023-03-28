В России по железной дороге перевозят танки времен Второй мировой войны ИС-3 (фото)

Танк ИС-3, 1945 года производства, со 122-мм пушкой был зафиксирован на товарном поезде в России. Военный обозреватель Александр Коваленко оценил возможность расконсервации.

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Танки советского производства ИС-3 зафиксировали на российской железной дороге, но неизвестно, сняты ли они с консервации. Об этом 28 марта в Telegram сообщил военный обозреватель Александр Коваленко.

Он призвал не торопиться с выводами. Фото, опубликованное в открытом доступе, еще не подтверждает факт снятия с хранения. Эксперт не понимает, зачем восстанавливать технику времен Второй мировой войны, если не исчерпан запас Т-62 и Т-54/55.

"Ради огневого потенциала 122 мм?" – рассуждает специалист.

Обозреватель группы "Информационное сопротивление" отметил, что ИС-3, 1945 года производства, имел нарезную 122-мм пушку Д-25Т. Ее эффективная дальность составляла до 1 км. Он усомнился в том, что на российских складах и центрах хранения можно найти снаряды для такой техники.

Он отметил, что в случае подтверждения снятия с консервации ИС-3 ему будет непросто объяснить эту ситуацию. Анализ ситуации, как пояснил Коваленко, постарается провести без существенно сарказма.

Советский тяжелый танк ИС-3 был запущен в серийное производство в последние дни Второй мировой войны. Первая опытная партия этой бронетехники покинула заводские цеха в мае 1945 года. Танк ИС-3 находился в серийном производстве до середины 1946 года.

Напомним, 27 марта в России зафиксировали новый эшелон "модернизированных" Т-62М. Александр Коваленко иронически отреагировал на попытку россиян снова использовать уже не производящие танки. По его словам, установка динамической защиты "Контакт-1" и металлополимерных блоков кажется очень примитивной. По его мнению, попытки россиян улучшить технические характеристики танков только наносят ущерб.

Фокус 28 марта сообщал, что ВСУ воюют на трофейном танке Т-62, которому более полувека. Технику украинским защитникам удалось захватить во время контрнаступления ВСУ в Херсонской области.