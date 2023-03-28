В Росії залізницею перевозять танки часів Другої світової війни ІС-3 (фото)

Танк ІС-3, 1945 року виробництва, зі 122-мм гарматою зафіксували на товарному потязі у Росії. Військовий оглядач Олександр Коваленко оцінив ймовірність розконсервації.

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Танки радянського виробництва ІС-3 зафіксували на російській залізниці, але невідомо, чи вони зняті з консервації. Про це 28 березня у Telegram повідомив військовий оглядач Олександр Коваленко.

Він закликав не поспішати з висновками. Фото, опубліковане у відкритому доступі, ще не підтверджує факту зняття зі зберігання. Експерт не розуміє, для чого відновлювати техніку часів Другої світової війни, якщо не вичерпано запас Т-62 і Т-54/55.

"Заради вогневого потенціалу 122 мм?" — розмірковує фахівець.

Оглядач групи "Інформаційний спротив" зазначив, що ІС-3, 1945 року виробництва, мав нарізну 122-мм гармату Д-25Т. Її ефективна дальність становила до 1 км. Він засумнівався у тому, що на російських складах та центрах зберігання можна знайти снаряди до такої техніки.

Він зазначив, що у разі підтвердження зняття з консервації ІС-3, йому буде непросто пояснити цю ситуацію. Аналіз ситуації, як пояснив Коваленко, намагатиметься провести без суттєво сарказму.

Радянський важкий танк ІС-3 запустили у серійне виробництво в останні дні Другої світової війни. Перша дослідна партія цієї бронетехніки покинула заводські цехи в травні 1945 року. Танк ІС-3 був в серійному виробництві до середини 1946 року.

Нагадаємо, 27 березня в Росії зафіксували новий ешелон "модернізованих" Т-62М. Олександр Коваленко іронічно відреагував на спробу росіян знову використовувати танки, які вже не виробляють. За його словами, встановлення динамічного захисту "Контакт-1" та металополімерних блоків здається дуже примітивним. На його думку, намагання росіян покращити технічні характеристики танків тільки завдають шкоди.

Фокус 28 березня повідомляв, що ЗСУ воюють на трофейному танку Т-62, якому понад пів століття. Техніку українським захисникам вдалося захопити під час контрнаступу ЗСУ в Херсонській області.