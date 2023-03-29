ВСУ уничтожили российский корабль с диверсантами на Днепре, — ОК "Юг"

Кроме "демилитаризации" живой силы противника украинским военным удалось уничтожить беспилотник-разведчик "Орлан-10" и многоцелевой тягач для артустановок.

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Украинские военные ликвидировали 12 российских военных и лодку диверсантов в районе Днепровских островов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОК "Юг".

"Результат выполнения огневых задач нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями – демилитаризация 12 рашистов, очередной моторной лодки, которую оккупанты пытались использовать для перемещения диверсионной разведгруппы между Днепровскими островами", — говорится в сообщении.

Также ВСУ удалось уничтожить беспилотник-разведчик "Орлан-10" и многоцелевой тягач для артустановок.

Заметим, что это — не единственная успешная операция украинских военных за последнее время. ВСУ также уничтожили на поле боя российский самоходный миномет "Тюльпан". В среду, 29 марта, стало известно, что украинская артиллерия "отработала" по военной технике оккупантов, после чего "Тюльпан" задымился и взорвался вместе с боекомплектом.

На заснятых с высоты птичьего полета видеокадрах видно, как воспламеняется самоходный миномет. Через несколько секунд происходит еще один взрыв и пламя охватывают всю технику. На смену огню приходит белый дым, который полностью окутывает уничтоженный "Тюльпан".

Напомним, 29 марта министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о потерях ВС РФ под Бахмутом. По информации, которую министру предоставили украинские командиры, россияне теряют в среднем 500 убитых или раненых в день на Бахмутском направлении.

Кроме того, 28 марта бойцы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-24М под Бахмутом. По данным командования, самолет был перехвачен 28 марта около 13:30. С начала полномасштабного вторжения ВСУ сбили уже 306 воздушных судов.