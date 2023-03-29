ЗСУ знищили російський корабель із диверсантами на Дніпрі, — ОК "Південь"

Окрім "демілітаризації" живої сили противника, українським військовим вдалося знищити безпілотник-розвідник "Орлан-10" та багатоцільовий тягач для артустановок.

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Українські військові ліквідували 12 російських військових та човен диверсантів у районі Дніпровських островів. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ОК "Південь".

"Результат виконання вогневих завдань нашими ракетно-артилерійськими підрозділами — демілітаризація 12 рашистів та чергового моторного човна, який окупанти намагалися використати для переміщення диверсійної розвідгрупи між Дніпровськими островами", — йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ вдалося знищити безпілотник-розвідник "Орлан-10" і багатоцільовий тягач для артустановок.

Зауважимо, що це не єдина успішна операція українських військових останнім часом. ЗСУ також знищили на полі бою російський самохідний міномет "Тюльпан". У середу, 29 березня, стало відомо, що українська артилерія "відпрацювала" по військовій техніці окупантів, після чого "Тюльпан" задимився і вибухнув разом із боєкомплектом.

На знятих з висоти пташиного польоту відеокадрах видно, як спалахує самохідний міномет. Через кілька секунд відбувається ще один вибух і полум'я охоплює всю техніку. На зміну вогню приходить білий дим, який повністю огортає знищений "Тюльпан".

Нагадаємо, 29 березня міністр оборони України Олексій Резніков розповів про втрати ЗС РФ під Бахмутом. За інформацією, яку міністру надали українські командири, росіяни втрачають у середньому 500 убитих чи поранених на день на Бахмутському напрямку.

Крім того, 28 березня бійці ЗСУ збили російський бомбардувальник Су-24М під Бахмутом. За даними командування, літак було перехоплено 28 березня близько 13:30. З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ збили вже 306 повітряних суден.