Гибель военных в "Десне": следователи ГБР назвали причину смерти

Советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян напомнила о том, что подобные уголовные производства "любят тишину", а все необходимые исследования и экспертизы еще не завершены.

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По результатам проведенных экспертиз следователи ГБР установили причину гибели четырех военных в "Десне". Об этом сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона в среду, 29 марта.

"Расследование уголовного производства по факту нарушения правил обращения с оружием продолжается. Пока та информация, разрешенная к обнародованию, звучит следующим образом: следователям вся информация известна. Это был артиллерийский снаряд", — сказала Сапьян.

Советник по коммуникациям добавила, что сейчас еще продолжаются дополнительные экспертизы в рамках досудебного расследования.

"Подобные уголовные производства по отношению к нашим военным любят тишину", — добавила Сапьян, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 18 марта в Учебном центре им. князя Ярослава Мудрого в Десне (Черниговская область) погибли четыре человека. Подробностей смертельного ЧП на то время не сообщили. Командование лишь принесло соболезнование родным и близким погибших.

Через несколько дней, 20 марта, в ГБР прокомментировали гибель 4-х военных в "Десне". Трагедия, по информации правоохранителей, произошла во время штатных учений. Тела погибших военнослужащих направили на судебно-медицинскую экспертизу.