Загибель військових у "Десні": слідчі ДБР назвали причину смерті

Радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян нагадала про те, що подібні кримінальні провадження "люблять тишу", а всі необхідні дослідження та експертизи ще не завершені.

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За результатами проведених експертиз слідчі ДБР встановили причину загибелі чотирьох військових у "Десні". Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) України Тетяна Сап'ян в ефірі національного телемарафону у середу, 29 березня.

"Розслідування кримінального провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю триває. Поки що та інформація, яка дозволена до оприлюднення, звучить так: слідчим вся інформація відома. Це був артилерійський снаряд", — сказала Сапьян.

Радниця з комунікацій додала, що зараз ще тривають додаткові експертизи в рамках досудового розслідування.

"Подібні кримінальні провадження стосовно наших військових люблять тишу", — додала Сапьян, відповідаючи на запитання журналістів.

Нагадаємо, 18 березня у Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого в Десні (Чернігівська область) загинули четверо людей. Подробиць смертельної НП на той час не повідомили. Командування лише висловило співчуття рідним та близьким загиблих.

За кілька днів, 20 березня, у ДБР прокоментували загибель 4-х військових у "Десні". Трагедія, за інформацією правоохоронців, сталася під час штатних навчань. Тіла загиблих військовослужбовців направили на судово-медичну експертизу.