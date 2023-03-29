Могут быть преступниками: правозащитники отказались эвакуировать военных РФ за границу

По словам основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, бывший российский десантник Павел Филатьев признался в том, что скрыл информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он лично принимал участие.

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Основатель правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что проект временно приостанавливает эвакуацию за границу российских военнослужащих и силовиков, так как некоторые из них могут быть причастны к военным преступлениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 29 марта в телеграм-канале организации.

К такому решению Осечкин пришел после того, как их подопечный, бывший российский десантник Павел Филатьев, эвакуированный за границу, признался в участии в военных преступлениях.

"Согласно международному законодательству, причастным к военным преступлениям лицам не может быть предоставлено политическое убежище и международная защита. В соответствии с этим и вновь открывшимися обстоятельствами (в том числе признаниями самого Павла и раскрытым фактом его обмана) мы отзываем свое участие в данном деле и не можем каким-либо образом выступать в защиту Павла Филатьева", — заявил Осечкин.

Более того, глава организации Осечкин заявил, что в апреле этого года готов сложить с себя полномочия и поддержать любую кандидатуру на свое место.

Что сделал Павел Филатьев

Как сообщил глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин, Павел Филатьев признался в том, что скрыл информацию об убийствах украинцев, в задержании которых он принимал участие.

Павел Филатьев, бывший российский десантник Фото: Скриншот Odessa Film Studio

"Как выяснил шведский журналист Эрик де ла Регера, на момент написания нам писем в конце июля 2022 года, его первых интервью нам в августе и последующих встреч с журналистами во Франции, Павел Филатьев знал о том, что ряд задержанных им и его сослуживцами по ВДВ украинцев в последующем были расстреляны и повешены, т.е. убиты", — рассказал Осечкин.

В 2022 году Gulagu.net помог Филатьеву покинуть Россию и опубликовать книгу "ZOV 56" о войне в Украине. При этом Филатьев скрыл свою причастность к военным преступлениям.

По словам Филатьева, бывшие сослуживцы якобы рассказали ему о казнях уже после выхода книги. Однако российский военный офицер отказался добровольно давать показания украинским прокурорам и следователям в посольстве в Париже.

Напомним, 25 февраля стало известно, что запросивший убежище в Норвегии экс-наемник "ЧВК Вагнера" Андрей Медведев, арестован за драку возле бара в центре Осло и насилие в отношении полицейских при задержании.

Ранее, в январе прошлого года, экс-командир штурмового отряда ЧВК "Вагнер" Медведев нелегально, перебрался из России в Норвегию и запросил у правоохранителей защиту и политическое убежище