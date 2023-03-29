Можуть бути злочинцями: правозахисники відмовилися евакуювати військових РФ за кордон

За словами засновника Gulagu.net Володимира Осєчкіна, колишній російський десантник Павло Філатьєв зізнався, що приховав інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він особисто брав участь.

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Засновник правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осєчкін повідомив, що проєкт тимчасово припиняє евакуацію за кордон російських військовослужбовців і силовиків, оскільки деякі з них можуть бути причетні до воєнних злочинів. Про це йдеться в повідомленні, опублікованому 29 березня в телеграм-каналі організації.

Таке рішення Осєчкін ухвалив після того, як підопічний організації, колишній російський десантник Павло Філатьєв, евакуйований за кордон, зізнався в участі у воєнних злочинах.

"Згідно з міжнародним законодавством, причетним до воєнних злочинів особам не може бути надано політичний притулок і міжнародний захист. Відповідно до цього і нововідкритих обставин (у тому числі визнання самого Павла та розкритого факту його обману) ми відкликаємо свою участь у цій справі та не можемо будь-як виступати на захист Павла Філатьєва", — заявив Осєчкін.

Крім того, голова організації Осєчкін заявив, що у квітні цього року готовий скласти із себе повноваження та підтримати будь-яку кандидатуру на своє місце.

Що зробив Павло Філатьєв

Як повідомив голова правозахисної організації Gulagu.net Володимир Осєчкін, Павло Філатьєв зізнався, що приховав інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь.

Павло Філатьєв, колишній російський десантник Фото: Скріншот Odessa Film Studio

"Як з'ясував шведський журналіст Ерік де ла Регера, на момент написання нам листів наприкінці липня 2022 року, його перших інтерв'ю нам у серпні та наступних зустрічей із журналістами у Франції, Павло Філатьєв знав про те, що декількох затриманих ним і його товаришами зі службі з ПДВ українців у подальшому було розстріляно та повішено, тобто вбито", — розповів Осєчкін.

2022 року Gulagu.net допоміг Філатьєву залишити Росію та опублікувати книгу "ZOV 56" про війну в Україні. Водночас Філатьєв приховав свою причетність до воєнних злочинів.

За словами Філатьєва, колишні товариші зі служби нібито розповіли йому про страти вже після виходу книги. Проте російський військовий офіцер відмовився добровільно давати свідчення українським прокурорам і слідчим у посольстві в Парижі.

Нагадаємо, 25 лютого стало відомо, що екснайманець "ПВК Вагнера" Андрій Медведєв, який запросив притулок у Норвегії, заарештований за бійку біля бару в центрі Осло та насильство щодо поліцейських під час затримання.

Раніше, у січні минулого року, екскомандир штурмового загону ПВК "Вагнер" Медведєв нелегально перебрався з Росії в Норвегію та попросив у правоохоронців захист і політичний притулок.