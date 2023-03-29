"Украине нужна победа": Залужный провел успешные переговоры с генералом ОВС НАТО

Генерал ВСУ договорился с коллегой и представителем НАТО в Европе Кристофером Каволи о дальнейшем взаимодействии для победы Украины.

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В среду, 29 января, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Кристофером Каволи. Об этом командующий украинской армией сообщил в своем Telegram.

Генерал ВСУ поблагодарил всех партнеров Украины за возможность провести подготовку украинских военных и другую важную помощь для страны.

"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов", — делится он подробностями разговора с Каволи.

Также Залужный написал, что он договорился с командующим ВС США в Европе о дальнейшем активном взаимодействии, поскольку "Украине нужна победа".

Напомним, в понедельник, 27 марта главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный наградил нагрудным знаком "Золотой Крест" и наградным оружием бойца 92-й отдельной механизированной бригады имени Ивана Сирко Руслана Зубарева.

24 марта Залужный опубликовал видео о том как в районе Бердянска было уничтожено флагманское судно РФ "Саратов".

В середине марта журналисты Фокуса писали о том, как Украина готовится к контрнаступлению в ближайшие месяцы, и о том, как бои за Бахмут позволяют ВСУ выиграть время на подготовку.