"Україні потрібна перемога": Залужний провів успішні переговори з генералом ОЗС НАТО

Генерал ЗСУ домовився з колегою та представником НАТО в Європі Крістофером Каволі про подальшу взаємодію для перемоги України.

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У середу, 29 січня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Крістофером Каволі. Про це командувач української армії повідомив у своєму Telegram.

Генерал ЗСУ подякував всім партнерам України за можливість провести підготовку українських військових та іншу важливу допомогу для країни.

"Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів", — ділиться він подробицями розмови з Кавалі.

Також Залужний написав, що він домовився з командувачем ЗС США в Європі про подальшу активну взаємодію, оскільки "Україні потрібна перемога".

Нагадаємо, у понеділок, 27 березня головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний нагородив нагрудним знаком "Золотий Хрест" та нагородною зброєю бійця 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка Руслана Зубарєва.

24 березня Залужний опублікував відео про те, як у районі Бердянська було знищено флагманське судно РФ "Саратов".

У середині березня журналісти Фокусу писали про те, як Україна готується до контрнаступу в найближчі місяці, і про те, як бої за Бахмут дозволяють ЗСУ виграти час на підготовку.