"Сигнал отчаяния", война пошла не по плану Путина: МИД Латвии — о ядерном оружии в Беларуси

По словам главы латвийского МИДа Эдгара Ринкевича, Беларусь — по сути, часть российского военного округа и политически полуавтономна. Нужно больше санкций, чтобы показать, что подобный шантаж не работает.

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После заявлений о планах размещения российских ядерных установок в соседней Латвии Беларуси МИД страны потребовал ввести больше санкций против Беларуси. Об этом сообщает Fox News.

После заявления Кремля о планах разместить ядерное оружие в Беларуси министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич посоветовал относиться к подобным заявлениям спокойно.

"Во-первых, я бы не делал из этого никакой драмы, потому что российское ядерное оружие уже в Калининградской области, которая граничит с балтийскими странами. И в других частях России", — заявил глава латвийского МИДа.

Он назвал такой шаг РФ в некотором роде "сигналом отчаяния", потому что война пошла не по плану для Путина и теперь он пытается запугать и Украину и улучшить свою позицию на мирных переговорах.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич

"Мы часто забываем о том, что Беларусь — по сути, часть российского военного округа, политически она полуавтономная, думаю, нам нужно ввести больше санкций применительно и к Беларуси, и РФ, чтобы показать: подобный шантаж не работает", — отметил латвийский дипломат.

Он напомнил о том, что Путин уже прибегал к угрозам применения тактического ядерного оружия в Украине — и этого не случилось. Все тот же подход используется и сейчас.

"Смотрите, это, в сущности, предпочтительная российская тактика: эскалация и последующая деэскалация. Не думаю, что нам стоит плясать под их дудку", — сказал министр.

Напомним, что эксперт из Chatham House Кейр Джайлс заявил, что Владимир Путин применит ядерное оружие в Украине, если Запад не прибегнет к собственному "апокалиптическому ответу". Об этом пишет The Sun, 29 марта.

Ранее сообщалось о том, что ждет Лукашенко, если он согласится на уговоры Путина и согласится с требованием разместить ядерное оружие в Беларуси. Соответствующее заявление 27 марта на брифинге сделал спикер Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано.