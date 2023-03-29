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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Сигнал розпачу", війна пішла не за планом Путіна: МЗС Латвії — про ядерну зброю в Білорусі

Російська військова техніка
Фото: ТАСС | Російська військова техніка

За словами глави латвійського МЗС Едгара Рінкевича, Білорусь — по суті, частина російського військового округу та політично напівавтономна. Потрібно більше санкцій, щоб показати, що такий шантаж не працює.

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Після заяв про плани розміщення російських ядерних установок у сусідній Латвії Білорусі МЗС країни вимає ввести більше санкцій проти Білорусі. Про це повідомляє Fox News.

Після заяви Кремля про плани розмістити ядерну зброю в Білорусі міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич порадив спокійно ставитися до подібних заяв.

"По-перше, я не робив би з цього жодної драми, тому що російська ядерна зброя вже в Калінінградській області, яка межує з балтійськими країнами. І в інших частинах Росії", — заявив голова латвійського МЗС.

Він назвав такий крок РФ до певної міри "сигналом відчаю", тому що війна пішла не за планом для Путіна і тепер він намагається залякати Україну та покращити свою позицію на мирних переговорах.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич Fullscreen
Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич

"Ми часто забуваємо про те, що Білорусь — по суті, частина російського військового округу, політично вона напівавтономна, думаю, нам потрібно ввести більше санкцій стосовно і Білорусі, і РФ, щоб показати: подібний шантаж не працює", — зазначив латвійський дипломат.

Він нагадав про те, що Путін уже вдавався до погроз застосування тактичної ядерної зброї в Україні — і цього не сталося. Той самий підхід використовується і зараз.

"Дивіться, це, по суті, це краща російська тактика: ескалація, а потім деескалація. Не думаю, що нам варто танцювати під їхню дудку", — сказав міністр.

Нагадаємо, що експерт із Chatham House Кейр Джайлс заявив, що Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні, якщо Захід не вдасться до власної "апокаліптичної відповіді". Про це пише The Sun, 29 березня.

Раніше повідомлялося про те, що чекає на Лукашенка, якщо він погодиться на вмовляння Путіна і погодиться з вимогою розмістити ядерну зброю в Білорусі. Відповідну заяву 27 березня на брифінгу зробив речник Єврокомісії із закордонних справ Пітер Стано.