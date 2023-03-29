"Сигнал розпачу", війна пішла не за планом Путіна: МЗС Латвії — про ядерну зброю в Білорусі

За словами глави латвійського МЗС Едгара Рінкевича, Білорусь — по суті, частина російського військового округу та політично напівавтономна. Потрібно більше санкцій, щоб показати, що такий шантаж не працює.

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Після заяв про плани розміщення російських ядерних установок у сусідній Латвії Білорусі МЗС країни вимає ввести більше санкцій проти Білорусі. Про це повідомляє Fox News.

Після заяви Кремля про плани розмістити ядерну зброю в Білорусі міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич порадив спокійно ставитися до подібних заяв.

"По-перше, я не робив би з цього жодної драми, тому що російська ядерна зброя вже в Калінінградській області, яка межує з балтійськими країнами. І в інших частинах Росії", — заявив голова латвійського МЗС.

Він назвав такий крок РФ до певної міри "сигналом відчаю", тому що війна пішла не за планом для Путіна і тепер він намагається залякати Україну та покращити свою позицію на мирних переговорах.

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич

"Ми часто забуваємо про те, що Білорусь — по суті, частина російського військового округу, політично вона напівавтономна, думаю, нам потрібно ввести більше санкцій стосовно і Білорусі, і РФ, щоб показати: подібний шантаж не працює", — зазначив латвійський дипломат.

Він нагадав про те, що Путін уже вдавався до погроз застосування тактичної ядерної зброї в Україні — і цього не сталося. Той самий підхід використовується і зараз.

"Дивіться, це, по суті, це краща російська тактика: ескалація, а потім деескалація. Не думаю, що нам варто танцювати під їхню дудку", — сказав міністр.

Нагадаємо, що експерт із Chatham House Кейр Джайлс заявив, що Володимир Путін застосує ядерну зброю в Україні, якщо Захід не вдасться до власної "апокаліптичної відповіді". Про це пише The Sun, 29 березня.

Раніше повідомлялося про те, що чекає на Лукашенка, якщо він погодиться на вмовляння Путіна і погодиться з вимогою розмістити ядерну зброю в Білорусі. Відповідну заяву 27 березня на брифінгу зробив речник Єврокомісії із закордонних справ Пітер Стано.