У ЄС розповіли, що чекає на Лукашенка, якщо він погодиться на ядерну авантюру Путіна

Спікер Єврокомісії із закордонних справ Пітер Стано пригрозив Мінську новими санкціями й заявив, що розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі означатиме нову ескалацію.

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У Європейському Союзі очікують на реакцію лідера Білорусі Олександра Лукашенка на ініціативу Росії з розміщення ядерної зброї на території республіки. Про це у понеділок, 27 березня, під час брифінгу заявив речник Єврокомісії із закордонних справ Пітер Стано.

"На даному етапі дуже важливо відкинути цю заяву [Путіна з приводу розміщення ядерної зброї] та подивитися, що скаже з цього приводу білоруська сторона, режим Лукашенка, який, до речі, вже є співучасником цієї жорстокої агресії. Це може означати ескалацію, загрозу безпеці у Європі, яка не залишиться без відповіді з боку країн-членів", — заявив Пітер Стано.

На запитання журналіста про те, якими можуть бути санкції ЄС у відповідь, представник Єврокомісії відповів, що "будуть наслідки".

"Якщо це справді станеться, це буде прямою загрозою європейській безпеці. Але ми поки що не бачили підтвердження від білоруської сторони, що такий крок стоїть на порядку денному або вже має місце", — додав Пітер Стано.

Що заявив Путін про ядерну зброю

25 березня президент Росії Володимир Путін заявив, що до 1 липня поточного року РФ планує завершити будівництво сховища для тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. За словами президента РФ, про це його особисто просив Олександр Лукашенко, мотивуючи це тим, що США розміщують таку зброю в низці країн.

26 березня Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву, в якій закликало негайно скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН для того, щоб розглянути питання про розміщення ядерної зброї на території Білорусі.

27 березня Міністерство закордонних справ Литви відреагувало на заяву президента РФ Володимира Путіна про плани розмістити на території Білорусі свою ядерну зброю. У Литві зазначили, що закликатимуть запроваджувати нові санкції проти Кремля.