В ЕС рассказали, что ждет Лукашенко, если он согласится на ядерную авантюру Путина

Спикер Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано пригрозил Минску новыми санкциями и заявил, что размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси будет означать новую эскалацию.

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В Европейском Союзе ожидают реакции лидера Беларуси Александра Лукашенко на инициативу России по размещению ядерного оружия на территории республики. Об этом в понедельник, 27 марта, в ходе брифинга заявил спикер Еврокомиссии по иностранным делам Питер Стано.

"На данном этапе очень важно отвергнуть это заявление [Путина по поводу размещения ядерного оружия] и посмотреть, что скажет по этому поводу белорусская сторона, режим Лукашенко, который, кстати, уже является соучастником этой жестокой агрессии. Это может означать эскалацию, угрозу безопасности в Европе, которая не останется без ответа со стороны стран-членов", — заявил Питер Стано.

На вопрос журналиста о том, какими могут быть ответные санкции ЕС, представитель Еврокомиссии ответил, что "будут последствия".

"Если это действительно произойдет, это будет прямой угрозой европейской безопасности. Но мы пока не видели подтверждения от белорусской стороны, что такой шаг стоит на повестке дня или уже имеет место", — добавил Питер Стано.

Что заявил Путин о ядерном оружии

25 марта президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что до 1 июля текущего года РФ планирует завершить строительство хранилища для тактического ядерного оружия на территории Республики Беларусь. По словам президента РФ об этом его лично просил Александр Лукашенко, мотивируя это тем, что США размещают такое оружие в ряде стран.

26 марта Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором призвало немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН для того, чтобы рассмотреть вопрос размещения ядерного оружия на территории Беларуси.

27 марта Министерство иностранных дел Литвы отреагировало на заявление президента РФ Владимира Путина о планах разместить на территории Беларуси свое ядерное оружие. В Литве отметили, что будут призывать вводить новые санкции против Кремля.