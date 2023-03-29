"Это самый большой их страх": РФ пытается сорвать мобилизацию в Украине, — Минобороны

Россия стремится оставить ВСУ без оружия и людей, поэтому дезинформирует общество страшными историями с "военкоматами".

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Российская Федерация активно распространяет в украинское инфопространство значительное количество фейковой информации с целью сорвать процесс мобилизации в Силы обороны Украины. Об этом 29 марта в интервью Украинскому радио сообщила Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины.

Такие намерения четко прослеживаются, ведь именно от людей зависит результат этой войны. Она отметила, что современное оружие в руках украинских защитников провоцирует у россиян страх.

"Они больше всего боятся наших воинов", — заявила Маляр.

Захватчики стремятся избавить украинцев от помощи союзников, поэтому прибегают к информационным манипуляциям. Россияне публикуют и объявляют много манипулятивной информации, которая касается определенных историй, где просто "когда-то очень ужасно кого под руки взяли, повели в военкомат, что-то там произошло страшное".

"Это наибольший их страх, что Запад нам предоставит все, что пообещал, — оружие", — отметила Маляр.

Все данные, как пояснила замминистра обороны Украины, тщательно проверяются. В основном информация оказывается ложной. Она признала, что в Украине есть определенные нарушения с процессом мобилизации. Маляр объяснила это тем, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки работают с большой нагрузкой, начиная с 24 февраля 2022 года, однако по решению проблем постоянно продолжается работа.

Фокус 16 марта сообщал информацию СМИ о том, что в Одессе будто силой удерживают мужчин в ТЦК. Одесские военные выдвинули обвинения, заявив об искажении фактов и хороших условиях для мобилизованных.

В Сумском ТЦК 16 марта рассказали, почему массово раздают повестки на улицах. По их словам, украинцам вручают соответствующие приглашения, предполагающие уточнение личных данных. Они убеждали, что получение повестки не означает отправку на передовую.