"Це найбільший їхній страх": РФ намагається зірвати мобілізацію в Україні, — Міноборони

Росія прагне залишити ЗСУ без зброї та людей, тому дезінформує суспільство страшними історіями з "військкоматами".

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Російська Федерація активно поширює в український інфопростір значну кількість фейкової інформації з метою зірвати процес мобілізації до Сил оборони України. Про це 29 березня в інтерв'ю Українському радіо повідомила Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України.

Такі наміри чітко простежуються, адже саме від людей залежатиме результат цієї війни. Вона наголосила на тому, що сучасна зброя в руках українських захисників провокує в росіян страх.

"Вони найбільше бояться наших воїнів", — заявила Маляр.

Загарбники прагнуть позбавити українців допомоги від союзників, тому вдаються до інформаційних маніпуляцій. Росіяни публікують і оголошують багато маніпулятивної інформації, яка стосується певних історій, де просто "колись дуже жахливо когось під руки взяли, повели у військкомат, щось там сталося страшне".

"Це найбільший їхній страх, що Захід нам надасть усе, що пообіцяли, — зброю", — зазначила Маляр.

Усі дані, як пояснила заступниця міністра оборони України, ретельно перевіряються. Переважно інформація виявляється неправдивою. Вона визнала, що в Україні є певні порушення з процесом мобілізації. Маляр пояснила це тим, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки працюють із великим навантаженням, починаючи з 24 лютого 2022 року, проте над розв'язання проблем постійно триває робота.

Фокус 16 березня повідомляв інформацію ЗМІ про те, що в Одесі наче силоміць утримують чоловіків у ТЦК. Одеські військові відвинули звинувачення, заявивши про спотворення фактів і хороші умови для мобілізованих.

У Сумському ТЦК 16 березня розповіли, чому масово роздають повістки на вулицях. За їхніми словами, українцям вручають відповідні запрошення, які передбачають уточнення особистих даних. Вони переконували, що отримання повістки не означає відправку на передову.