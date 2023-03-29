Могут назвать поименно: спикер ГУР рассказал, кто принимал решение о войне в Украине

По словам Андрея Юсова, опасность для президента РФ составляют не столько его приспешники, сколько представители политической элиты, которые не входят в "ближний круг" Владимира Путина.

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В среде политической элиты РФ становится все больше людей, которые считают российско-украинскую войну огромной ошибкой, за которую страна очень дорого заплатит. Об этом рассказал спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в интервью Gazeta.ua.

По словам Юсова, это те люди, которые изначально не были посвящены в планы российского президента Владимира Путина о начале полномасштабной войны с Украиной.

Спикер ГУР даже объяснил, почему такая ситуация стала возможной.

"Современная Россия – это закрытое общество, в том числе внутри диктаторской вертикали: там не предусмотрено какого-либо обсуждения или плюрализма мнений Решение принимает один человек, не очень образованный и не компетентный, поэтому и последствия есть катастрофическими для России", — сказал Юсов.

Он также добавил, что украинские разведчики могут назвать поименно тех нескольких людей, которые были в курсе планов российского лидера о нападении на Украину и захвате Киева. Один из таких доверенных людей в окружении Путина — секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев

Что же касается "непосвященных" среди политической элиты РФ, то многие уже ощутили на себе негативные последствия развязанного Кремлем военного конфликта.

"Многие представители так называемой российской элиты уже понимают, что это (война с Украиной, — ред.) было колоссальное заблуждение и преступление, а финал будет трагическим для России. Они пытаются искать варианты собственного спасения", — сказал Юсов.

По его словам, среди политической элиты пока не идет речь о серьезной борьбе за "другую" Россию.

"Речь идет о собственной безопасности и бизнесе. Пытаются выходить на контакты и договариваться о персональных гарантиях безопасности. Такие случаи уже есть", — уточнил спикер ГУР.

Напомним, в начале марта эксперты рассказали, почему планы лидера РФ Владимра Путина на зиму провалились. По словам Джона Спенсера, российские военные ждали заморозков, чтобы совершить некий маневр, однако их планы провалились. ВС РФ приходится и сейчас передвигаться по дорогам Украины, что делает их очень уязвимыми перед ударами ВСУ.

А в конце февраля военный эксперт Роман Свитан заявил о том, что РФ готовит граждан к выводу войск из Украины. Российские власти, по словам полковника запаса ВСУ, будут оправдывать себя в глазах общества и подменять понятие, чтобы поражение в Украине и вывод войск объяснить "сохранением" РФ.