Можуть назвати поіменно: речник ГУР розповів, хто приймав рішення про війну в Україні

За словами Андрія Юсова, небезпеку для президента РФ становлять не так його поплічники, як представники політичної еліти, які не входять до "ближнього кола" Володимира Путіна.

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Серед політичної еліти РФ стає все більше людей, які вважають російсько-українську війну величезною помилкою, за яку країна дуже дорого заплатить. Про це розповів речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю Gazeta.ua.

За словами Юсова, це ті люди, які спочатку не були втаємничені у плани російського президента Володимира Путіна про початок повномасштабної війни з Україною.

Спікер ГУР навіть пояснив, чому така ситуація стала можливою.

"Сучасна Росія – це закрите суспільство, у тому числі всередині диктаторської вертикалі: там не передбачено жодного обговорення чи плюралізму думок Рішення приймає одна людина, не дуже освічена і не компетентна, тому й наслідки є катастрофічними для Росії", — сказав Юсов.

Він також додав, що українські розвідники можуть назвати поіменно тих кількох людей, які були в курсі планів російського лідера щодо нападу на Україну та захоплення Києва. Один із таких довірених людей в оточенні Путіна — секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

Що ж до "непосвячених" серед політичної еліти РФ, то багато хто вже відчув на собі негативні наслідки розв'язаного Кремлем військового конфлікту.

"Багато представників так званої російської еліти вже розуміють, що це (війна з Україною, — ред.) була колосальною помилкою та злочином, а фінал буде трагічним для Росії. Вони намагаються шукати варіанти власного порятунку", — сказав Юсов.

За його словами, серед політичної еліти поки що не йдеться про серйозну боротьбу за "іншу" Росію.

"Йдеться про власну безпеку та бізнес. Намагаються виходити на контакти та домовлятися про персональні гарантії безпеки. Такі випадки вже є", — уточнив спікер ГУР.

Нагадаємо, на початку березня експерти розповіли, чому плани лідера РФ Володимира Путіна на зиму провалилися. За словами Джона Спенсера, російські військові чекали на заморозки, щоб зробити якийсь маневр, проте їхні плани провалилися. ЗС РФ доводиться і зараз пересуватися дорогами України, що робить їх дуже вразливими перед ударами ЗСУ.

А наприкінці лютого військовий експерт Роман Світан заявив про те, що РФ готує громадян до виведення військ з України. Російська влада, за словами полковника запасу ЗСУ, виправдовуватиме себе в очах суспільства і підмінюватиме поняття, щоб поразку в Україні та виведення військ пояснити "збереженням" РФ.