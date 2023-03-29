"Хорошие результаты": в ВСУ рассказали, как борются с новой тактикой запусков "шахедов"

По словам спикера ВВС Юрия Игната, россияне начали запускать с северных областей беспилотники по разным направлениям. Особенно непросто этому противостоять в темное время суток.

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Российские захватчики в последнее время прибегают к новой тактике атак с помощью беспилотников — "шахеды" запускаются небольшими группами по разным направлениям. И хотя противодействовать этому достаточно сложно, украинские военные показывают хорошие результаты в уничтожении вражеских БПЛА. Об этом рассказал 29 марта спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфир телемарафона.

По его словам, россияне запускают дроны с северных областей, поэтому нашим бойцам пришлось к этому приспосабливаться.

"Северные пуски — это не первый раз. Они были и с территории Беларуси, были также пуски из северных областей, то есть Брянская или Курская область. Сейчас концентрированно начали делать это по обоим направлениям небольшими партиями, но все же все приспособились", — отметил Игнат.

Кроме того, полковник обратил внимание на ночную работу вражеских беспилотников, поскольку именно в темное время суток дрон не так просто заметить в небе, а уничтожить его чрезвычайно сложно. Но наши бойцы все же охотятся за ними, используя данные разведки, прожекторы и зенитные установки.

"Ночью работа тоже усложнена в условиях плохой видимости. Если днем "шахеды" можно сбивать стрелковым оружием, пулеметами, зенитными пушками, то ночью это, к сожалению, сделать чрезвычайно трудно, даже используя прожекторы, надо банально эту цель увидеть. Поэтому радиолокационная привязка важна в данном вопросе, и поэтому это не просто", — пояснил полковник.

Несмотря на все сложности украинские защитники все же достигают результата, и если бы Украина получили больше систем ПВО и западную авиацию, эффективность вражеских атак была бы минимальной.

"Нужно просто больше систем ПВО, чтобы покрыть огромную территорию Украины. Кроме них желательно современные западные истребители, которые могли бы стопроцентно исправить ситуацию", — рассказал Игнат.

Ранее полковник Юрий Игнат поделился нюансами работы мобильных ПВО в ночное время суток. По его словам работа значительно усложняется с приходом ночи, особенно если нет радиолокационной привязки к цели.