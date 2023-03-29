"Хороші результати": в ЗСУ розповіли, як борються з новою тактикою запусків "шахедів"

За словами речника ВПС Юрія Ігната, росіяни почали запускати з північних областей безпілотники із різних напрямків. Особливо непросто цьому протистояти у темний час доби.

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Російські загарбники останнім часом вдаються до нової тактики атак за допомогою безпілотників — "шахеди" запускаються невеликими групами з різних напрямків. І хоча протидіяти цьому досить складно, українські військові показують добрі результати знищення ворожих БПЛА. Про це розповів 29 березня речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни запускають дрони з північних областей, тому нашим бійцям довелося до цього пристосовуватися.

"Північні пуски — це не вперше. Вони були і з території Білорусі, були також пуски з північних областей, тобто Брянська чи Курська область. Зараз концентровано почали робити це за обома напрямками невеликими партіями, але все ж таки усі пристосувалися", — зазначив Ігнат.

Крім того, полковник звернув увагу на нічну роботу ворожих безпілотників, оскільки саме у темну пору доби дрон не так просто помітити в небі, а знищити його надзвичайно складно. Але наші бійці все-таки полюють за ними, використовуючи дані розвідки, прожектори та зенітні установки.

"Вночі робота теж ускладнена в умовах поганої видимості. Якщо вдень "шахеди" можна збивати стрілецькою зброєю, кулеметами, зенітними гарматами, то вночі це, на жаль, зробити надзвичайно важко, навіть використовуючи прожектори, треба банально цю ціль побачити. Тому радіолокаційна прив'язка важлива у цьому питанні, і тому це непросто", — пояснив полковник.

Попри всі складнощі українські захисники все ж таки досягають результату, і якби Україна отримала більше систем ППО та західну авіацію, ефективність ворожих атак була б мінімальною.

"Потрібно просто більше систем ППО, щоб покрити величезну територію України. Крім них бажано сучасні західні винищувачі, які могли б повністю виправити ситуацію", — розповів Ігнат.

Раніше полковник Юрій Ігнат поділився нюансами роботи мобільних ППО у нічний час. За його словами, робота значно ускладнюється з приходом ночі, особливо якщо немає радіолокаційної прив'язки до мети.