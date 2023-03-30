ВСУ уничтожили российский "Град", а жителей "ЛНР" готовят к "выборам": сводка Луганской ОВА

По словам и.о. главы ОВА Алексея Смирнова, оккупанты не теряют надежды найти слабые места в украинской обороне, однако в итоге после больших потерь они вынуждены вернуться на исходные позиции.

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В Луганской областной военной администрации поделились подробностями успехов ВСУ на этом направлении в борьбе с российской агрессией. Сводка опубликована в Telegram-канале 30 марта.

Отмечается, что в "ЛНР" был уничтожен склад с боеприпасами и установка "Град" противника. А вот российские оккупационные "власти" планируют выдать "красные" документы как можно большему количеству граждан, чтобы дать им возможность во время "первых выборов" дать возможность голосовать вне пределов региона и РФ.

"Оккупанты не оставляют попыток найти слабые места в нашей обороне. Потому и меняют направления своих атак. Теряют личный состав и возвращаются на позиции. Бронированную технику на этом участке фронта россияне теряют практически каждый день. Украинским военным удалось уничтожить реактивную систему залпового огня "Град", состав боеприпасов в тылу врага и беспилотник", – сообщил Алексей Смирнов, исполняющий обязанности начальника областной военной администрации.

Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по локациям ВС РФ, а подразделениям ПВО и вовсе удалось уничтожить бомбардировщик Су-24М. Также было поражено артиллеристами и ракетчиками 3 района сосредоточения живой силы и военной техники.

"На рассмотрение Госдумы РФ вынесен законопроект, согласно которому при проведении "первых выборов" в так называемой "ЛНР" по решению "избирательной комиссии субъекта России" могут образовываться избирательные участки за пределами территории "субъекта России", где такие избиратели имеют активное избирательное право. Это позволит жителям оккупированных территорий голосовать за границей, что открывает значительные возможности для результатов манипуляций", — продолжают в Луганской ОВА.

Напомним, 10 марта власти области отмечали, что ВС РФ пытаются найти слабый участок в обороне ВСУ. По словам бывшего главы администрации Сергея Гайдая, российские войска попытки прорвать оборону предпринимают ежедневно. Также солдаты ВС РФ начали массово заселяться в жилые дома на оккупированных территориях