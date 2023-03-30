ЗСУ знищили російський "Град", а мешканців "ЛНР" готують до "виборів": зведення Луганської ОВА

За словами в.о. голови ОВА Олексія Смирнова, окупанти не втрачають надії знайти слабкі місця в українській обороні, проте після великих втрат вони змушені повернутися на вихідні позиції.

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У Луганській обласній військовій адміністрації поділилися подробицями успіхів ЗСУ на цьому напрямі у боротьбі з російською агресією. Зведення опубліковано в Telegram каналі 30 березня.

Зазначається, що в "ЛНР" було знищено склад із боєприпасами та установку "Град" противника. А ось російська окупаційна "влада" планує видати "червоні" документи якомога більшій кількості громадян, щоб дати їм можливість під час "перших виборів" дати можливість голосувати поза межами регіону і РФ.

"Окупанти не залишають спроб знайти слабкі місця в нашій обороні. Тому і змінюють напрямки своїх атак. Втрачають особовий склад і повертаються на позиції. Броньовану техніку на цій ділянці фронту росіяни втрачають практично щодня. Українським військовим вдалося знищити реактивну систему залпового вогню "Град", склад боєприпасів у тилу ворога та безпілотник", – повідомив Олексій Смирнов, виконувач обов'язків начальника обласної військової адміністрації.

Авіація ЗСУ завдала 5 ударів по локаціях ЗС РФ, а підрозділам ППО взагалі вдалося знищити бомбардувальник Су-24М. Також було уражено артилеристами та ракетниками 3 райони зосередження живої сили та військової техніки.

"На розгляд Держдуми РФ винесено законопроєкт, згідно з яким під час проведення "перших виборів" у так званій "ЛНР" за рішенням "виборчої комісії суб'єкта Росії" можуть утворюватися виборчі дільниці за межами території "суб'єкта Росії", де такі виборці мають активне виборче право. Це дозволить жителям окупованих територій голосувати за кордоном, що відкриває значні можливості для результатів маніпуляцій", — продовжують у Луганській ОВА.

Нагадаємо, 10 березня влада області зазначала, що ЗС РФ намагається знайти слабку ділянку в обороні ЗСУ. За словами колишнього глави адміністрації Сергія Гайдая, російські війська щодня роблять спроби прорвати оборону. Також солдати ЗС РФ почали масово заселятися до житлових будинків на окупованих територіях.